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МЭА допускает в 2020 году перепроизводство нефти, спрос вырастет на 1,4 млн б/с

12.07.2019 11:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Международное энергетическое агентство (МЭА) допускает в 2020 году перепроизводство нефти из-за роста поставок из стран, не входящих в ОПЕК, главным образом, из США.

"Наш баланс показывает потенциал перепроизводства в следующем году в связи с увеличением поставок на 2,1 млн баррелей в сутки из стран не-ОПЕК во главе с США, по сравнению с 2 млн б/с в 2019 году. Это снизит запрос на нефть из ОПЕК до 28 млн б/с в первом квартале 2020 года", - пишет МЭА в своем ежемесячном отчете.

По оценкам агентства, в 2020 году спрос на нефть вырастет на 1,4 млн б/с по сравнению с темпом роста в 1,2 млн б/с в 2019 году.

 
 
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Международное энергетическое агентство (МЭА) допускает в 2020 году перепроизводство нефти из-за роста поставок из стран, не входящих в ОПЕК, главным образом, из США.
 
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