Яму засыпали, лестницу переделали, подъезд обновили. Хорошие дела на «Доске почета»

Источник материала: Tut.by

Наша «Доска почета» — это индикатор того, как коммунальные службы, эксплуатирующие организации, строители и озеленители реагируют на критику людей. Иногда нервно, не всегда оперативно, не всегда качественно, но результаты есть, и мы им рады. Лучшие публикуем.

Вот, например, нам пишут жители дома № 20 по переулку Козлова, у которых развалилось крыльцо у подъезда: «После выхода „Доски позора“ нам оперативно и качественно сделан ремонт крыльца. Доволен весь подъезд! Единственное замечание — не установили перила. Но это уже другой вопрос».



Фото предоставлено читателем

Реагируют на критику не только столичные службы — оперативно «отремонтировали» дорогу в деревне Мачужичи Логойского района: засыпали опасную 1,5 метровую канаву. У читателя, правда есть сомнения, что трубы в канаве заменили на новые, но проезд по улице восстановлен — и это хорошо.



Фото предоставлено читателем

Лестница во дворе дома № 28 по улице Буденного в Минске теперь выглядит совсем по другому — у нее даже пандус появился.



Фото предоставлено читателем

«Воссоединились» наконец-то два конца пешеходной дорожки недалеко от перекрестка улиц Программистов и Франциска Скорины. Там после ремонта вместо старого асфальта положили новую плитку, но оставили кусок шириной в метр-полтора до старого асфальта. Теперь, если судить по этой нечеткой фотографии, проблема устранена.



Фото предоставлено читателем

Опору освещения отремонтировали, ниже фото до и после. Вот так бы сразу.



Фото предоставлено читателем

Если вы знаете еще примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно на почту stroika@tutby.com .