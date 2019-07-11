ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске женщина избила прихожанку церкви и устроила серию ДТП

12.07.2019 12:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске 11 июля россиянка устроила драку в церкви, а затем совершила массовую аварию.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, 35-летняя жительница Москвы, посетив одну из витебских церквей, избила местную прихожанку. Далее женщина села в свою иномарку и во время движения попала в ДТП с участием четырёх машин.

В аварии никто не пострадал, но были повреждены автомобили. Когда сотрудники задерживали женщину, она вела себя неадекватно. Гражданку передали медикам для оценки её психического состояния.

По факту случившегося ведётся проверка.

На днях мы рассказывали о женщине, которая в Минске облила маслом историческое здание.

Гражданка разыскивается – подробнее здесь.

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Витебске 11 июля россиянка устроила драку в церкви, а затем совершила массовую аварию. Как сообщает УВД Витебского облисполкома, 35-летняя...
 
Новости дня
Новости разные
 
Перепутал педали? Водитель эффектно протаранил двери чужого гаража в Петербурге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика