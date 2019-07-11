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В Витебске женщина избила прихожанку церкви и устроила серию ДТП
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске 11 июля россиянка устроила драку в церкви, а затем совершила массовую аварию.
Как
В аварии никто не пострадал, но были повреждены автомобили. Когда сотрудники задерживали женщину, она вела себя неадекватно. Гражданку передали медикам для оценки её психического состояния.
По факту случившегося ведётся проверка.
На днях мы рассказывали о женщине, которая в Минске облила маслом историческое здание.
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Новости Беларуси. В Витебске 11 июля россиянка устроила драку в церкви, а затем совершила массовую аварию. Как сообщает УВД Витебского облисполкома, 35-летняя...
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