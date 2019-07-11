|
«Чтобы детям это запомнилось на всю жизнь». Завершился Международный детский турнир по футболу Minsk Cup
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске завершился Международный детский турнир по футболу Минск-кап. В нашу столицу приехали 103 команды из семи стран, а это более 2 тысяч участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Турнир уже носит статус традиционного, на футбольных полях ФК «Минск» состязания среди самых юных спортсменов разворачиваются вот уже на протяжении трех лет.
С 2018 года количество команд увеличилось в два раза. Причем расширилась и география: к нам в гости приехали коллективы из самых отдаленных уголков постсоветского пространства. И на этом организаторы не планируют останавливаться. Возможно, в 2020 году наша страна примет еще большее количество гостей.
Игорь Шлойдо, председатель ФК «Минск»:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Чтобы детям это запомнилось на всю жизнь». Завершился Международный детский турнир по футболу Minsk Cup
Новости Беларуси. В Минске завершился Международный детский турнир по футболу Минск-кап. В нашу столицу приехали 103 команды из семи стран, а это более 2 тысяч...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)