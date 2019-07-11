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Восемь хоккеистов подписали пробные контракты с ХК «Динамо-Минск»

12.07.2019 11:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» заключило пробные контракты сразу с восьмью игроками. Среди них голкипер – Дмитрий Мильчаков. Он выступал в рядах «бело-синих» на протяжении двух сезонов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Восемь хоккеистов подписали пробные контракты с ХК «Динамо-Минск»

Всего за «зубров» вратарь сыграл 46 матчей. 2018 год белорус провел в чешской экстралиге, защищая цвета «Пльзени».

Также на просмотре находятся форварды Андрей Степанов и Александр Матерухин. Оба нападающих выступали за «Динамо» пять лет. Может продолжить свою карьеру в стане «зубров» и Артем Волков. В прошлом сезоне он набрал четыре бала по системе «гол+пас». Также в системе минчан могут оказаться Роман Дюков, Роман Достанко, Виктор Масилевич и Андрей Павленко.

Восемь хоккеистов подписали пробные контракты с ХК «Динамо-Минск»

Восемь хоккеистов подписали пробные контракты с ХК «Динамо-Минск»

Восемь хоккеистов подписали пробные контракты с ХК «Динамо-Минск»

Восемь хоккеистов подписали пробные контракты с ХК «Динамо-Минск»

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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» заключило пробные контракты сразу с восьмью игроками. Среди них голкипер – Дмитрий Мильчаков. Он выступал в рядах...
 
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