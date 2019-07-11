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В Финляндии прошёл первый в истории чемпионат мира по вязанию под хэви-метал

12.07.2019 11:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Финляндии. В Финляндии прошел первый в истории чемпионат мира по вязанию под хэви-метал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За победу в финале боролись 12 участников из восьми стран.  

В Финляндии прошёл первый в истории чемпионат мира по вязанию под хэви-метал

Каждый из конкурсантов должен был вязать под ритм музыки, которую исполняли рокеры на сцене. Песню, под которую предстоит выступать, участники узнавали лишь за несколько часов до выхода на сцену. Поэтому подготовиться к вязанию в такт нужно было быстро.

Победу в состязании одержала группа из Японии. Второе место досталось представительнице из Дании, а третьей стала команда из США.

Чемпионат настолько впечатлил зрителей, что в 2020 году его организуют вновь.

В Финляндии прошёл первый в истории чемпионат мира по вязанию под хэви-метал

В Финляндии прошёл первый в истории чемпионат мира по вязанию под хэви-метал

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Новости Финляндии. В Финляндии прошел первый в истории чемпионат мира по вязанию под хэви-метал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За победу в финале...
 
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