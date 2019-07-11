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В Бразилии из-за ливней прорвало плотину: 300 жителей в зоне опасности
Источник материала: СТВ
Новости Бразилии. На востоке Бразилии прорвало плотину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано с мощными ливнями, которые испытывали регион в течение нескольких дней.
Спасатели эвакуируют жителей двух соседних городов в пункты временного пребывания. В зоне потенциального подтопления проживают около 300 человек. Спасательную операцию затрудняет сильный паводок, из-за которого нарушено движение транспорта, дороги затоплены.
Напомним, в январе 2019 года на юго-востоке страны также прорвало дамбу. Жертвами стихии стали более 240 человек, еще несколько десятков до сих пор числятся пропавшими без вести.
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Новости Бразилии. На востоке Бразилии прорвало плотину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано с мощными ливнями, которые испытывали регион в...
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