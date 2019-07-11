Флэшмоб «Песни Победы» прошел в «МАРЦІНе»

Песенный флэшмоб работников
Песни Победы – звучат не только в наших сердцах, но и на улицах, площадях, в Домах культуры и даже в магазинах! Вечером 11 июля в магазине «МАРЦІН» шумно и весело была исполнена песня «Катюша».
Группа артистов в военной форме не только спели песню, но и вовлекли всех покупателей магазина в это необычное действо, тем самым привлекли внимание к программе мероприятий, приуроченных празднованию Дня освобождения города Волковыска от немецко-фашистских захватчиков.
Это уже третий подобный песенный флеш-моб в нашем городе, который прошел в тесном сотрудничестве с работниками торгового объекта и великим одобрением и поддержкой всех невольных «соучастников» - покупателей магазина.