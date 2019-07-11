На перекрестке улиц 129-й Орловской дивизии и Южная в Волковыске осенью может появиться новый сфетофор.
Ориентировочная стоимость работ 80 тысяч рублей.
|
В Волковыске появится еще один светофор
12.07.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
На перекрестке улиц 129-й Орловской дивизии и Южная в Волковыске осенью может появиться новый сфетофор.
Ориентировочная стоимость работ 80 тысяч рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На перекрестке улиц 129-й Орловской дивизии и Южная в Волковыске осенью может появиться новый сфетофор. Ориентировочная...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)