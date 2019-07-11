"Это праздник дружбы и взаимопонимания" - Александр Лукашенко открыл "Славянский базар в Витебске"

Источник материала: Ивьевский край

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" стал праздником дружбы и взаимопонимания. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии торжественного открытия XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.









"В этот торжественный вечер хочу искренне приветствовать всех, кто сердцем откликнулся на позывные международного фестиваля искусств "Славянский базар". Всех, благодаря кому не просто город, а вся наша Беларусь в буквальном смысле живет искусством, звучит музыкой фестивального лета, говорит на разных языках. Мы рады всем, кто приехал к нам, чтобы разделить этот красивый праздник - настоящий праздник искусства, дружбы и взаимопонимания", - сказал Александр Лукашенко.





Глава государства отметил, что именно таким фестиваль и задумывался в начале 1990-х годов, он стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны. "Они объединились, чтобы сохранить братские отношения между новыми независимыми государствами. Это закономерно: в непростые времена моральную опору люди всегда находили в искусстве", - подчеркнул Президент.

По его словам, Витебск неслучайно был выбран тогда культурной столицей братских славянских стран: этот город обладает особой творческой энергетикой. "Здесь жили и творили величайшие авангардные художники - Малевич и Шагал. Они подарили миру черный квадрат и юных влюбленных, парящих над городом", - отметил Александр Лукашенко.









Он констатировал, что царящая в Витебске творческая атмосфера вот уже полвека вдохновляет на создание ярких разноплановых фестивалей. Многие из них и сегодня собирают самых талантливых музыкантов, хореографов, дизайнеров и художников из самых разных стран. "Мы сохранили статус Витебска, города с богатыми культурными традициями, поддержав "Славянский базар" на государственном уровне. В свое время мы просто спасли "Славянский базар" от уничтожения после распада Советского Союза. И не зря - ежегодно мы принимаем друзей нашего фестиваля со всех уголков земного шара. Славянский мир, который, наверное, многие где-то там на Западе когда-то не воспринимали всерьез, стал ядром, центром притяжения многих народов. Сегодня в Витебске мы уже слышим речь представителей Индии, Китая, Кубы, Израиля, Соединенных Штатов Америки. Мы им рады. Традиционно в июльские дни Витебск являет собой пример самого гостеприимного и музыкального города", - заявил глава государства.









Александр Лукашенко пожелал конкурсантам фестиваля успешных выступлений, жюри - честного судейства, зрителям - самых положительных эмоций и доброго настроения и всем - хорошей погоды. Он убежден, что впечатления от фестивальных дней будут самыми яркими, настроение только праздничным, а души будут согреты мелодиями любимых песен.

































































































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Таисия Повалий удостоена награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию"







Народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий удостоена специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Глава государства Александр Лукашенко вручил ее певице во время торжественного открытия XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что "Славянский базар", на котором за 28 лет выросло целое поколение, полон добрых традиций. И одна из них - чествовать в день открытия замечательных артистов, чье творчество способствует укреплению дружбы между народами.

"В нынешнем году специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию" мы вручаем выдающейся певице и доброму другу не только Беларуси, но и России - народной артистке Украины Таисии Повалий. У нее особая история: в свое время она стала победительницей конкурса молодых исполнителей на этой сцене, и сегодня ее имя заслуженно засияло на площади звезд нашего "базара", - сказал Президент.

Глава государства пожелал, чтобы творческий путь Таисии Повалий стал достойным примером для всех, кто делает первые шаги в мире музыки, в том числе для представительницы Беларуси Ксении Галецкой, которая стала обладательницей Гран-при международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019". Юная певица также получила свою награду из рук Президента. "Хотелось бы, чтобы судьба этого призера сложилась точно так, как у Таисии Повалий", - добавил Александр Лукашенко.





Таисия Повалий призналась, что получение специальной награды Президента Беларуси стало для нее очень важным событием. "То, что я получаю ее на белорусской земле, для меня тоже очень важно, ведь именно здесь делается все ради мира, дружбы и взаимопонимания между людьми", - подчеркнула певица.