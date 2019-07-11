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Шенгенская виза подорожает до 80 евро с 12 января 2020 года

12.07.2019 12:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Шенгенская виза подорожает до 80 евро с 12 января 2020 года
Фото из открытых источников

Как стало известно, с 12 января 2020 года шенгенская виза подорожает с 60 до 80 евро, в том числе для белорусских граждан. Виза для детей в возрасте от 6 до 12 лет будет стоить 40 евро.

Шенгенская виза подорожает до 80 евро с 12 января 2020 года Едем в отпуск. Что надо знать белорусам о визах

Соответствующие поправки в Визовый кодекс принял Совет ЕС 6 июня 2019 года, а сегодня, 12 июля, они были официально опубликованы в журнале ЕС. Согласно правилам, изменения в кодекс вступают в силу через полгода после опубликования в официальном журнале.

В то же время Правила обновленного кодекса разрешают подачу документов на получение визы за полгода, но не позднее чем за 15 дней до поездки. Также появилась возможность заполнения и подписания формы заявки в электронном виде. Для граждан, имеющих положительную визовую историю и путешествующих регулярно, будет внедряться подход к выдаче многократных виз на период, постепенно увеличивающийся с одного года до пяти лет.

Переговоры по упрощению визового режима между Беларусью и ЕС ведут уже несколько лет. Ранее заявлялось, что в случае подписания Минском и Брюсселем соглашения об упрощении визового режима стоимость шенгенских виз для Беларуси составит 35 евро, а не 60 или 80. По словам представителей ЕС и МИД Беларуси, переговоры уже завершены, противоречий нет, текст согласован.

Однако теперь Минск и Брюссель должны провести документ через все внутригосударственные процедуры. Этот процесс может занять несколько месяцев, а затем стороны выйдут на подписание документов. После подписания соглашения «шенген» для белорусов будет стоить 35 евро. Но конкретных сроков этого события пока не названо, так что остается вероятность, что граждане Беларуси будут какое-то время платить за шенгенскую визу 80 евро.

Шенгенская виза подорожает до 80 евро с 12 января 2020 года
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Теги: Минск
 
 
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Решение Совета Евросоюза по изменениям в Визовый кодекс опубликовано в официальном журнале ЕС.
 
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