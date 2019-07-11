«Такой соцпакет, что непонятно, на что тратить зарплату». Кого ищут на зарплату от 8000 рублей

Источник материала: Tut.by

В республиканском банке вакансий сейчас размещено 55 предложений нанимателей с зарплатой от 5 тысяч рублей. Предлагают ее в основном директорам, руководителям проектов, топ-менеджерам, пилотам и даже хоккейным тренерам. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что нужно знать и уметь для того, чтобы получать зарплату в несколько раз выше средней по стране.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Всего в базе вакансий на утро 12 июля числилось 93,7 тысячи предложений нанимателей. Больше половины из них (почти 55 тысяч вакансий) предлагают зарплату до 500 рублей. Еще около 35 тысяч вакансий — от 500 до 1000 рублей. Но при желании в этой базе можно найти рабочее место с по-настоящему хорошим заработком. Например, для 55 специалистов есть предложения с зарплатой от 5 тысяч рублей.

По словам нанимателей, такие вакансии вызывают у соискателей как минимум любопытство.

— В этом году звонят меньше, чем в прошлом, но все равно звонят. Иногда это люди совершенно не из этой сферы. Просто видят должность и зарплату, но даже не понимают, чем занимается компания. А в вакансии перечислены очень конкретные требования, — говорят в одной из компаний, которая предлагает зарплату больше 5000 рублей. — На самом деле у нас своя специфика. На эту должность нанимается наш же специалист, только иностранец. Такая практика в иностранных компаниях: мы обязаны выставить вакансию, но берем в итоге своего специалиста, потому что только он подходит по всем требованиям.

Кому в Беларуси готовы платить больше всего

Самую высокую зарплату сейчас предлагает компания «ЭфесТрэйд БиУай», которая занимается производством пива. Сюда ищут директора, — 12 907,69 рублей. Из требований в вакансии указано высшее образование и знание английского и турецкого языков.

12 400 рублей в месяц сможет получать менеджер в индустриальном парке «Великий камень». Здесь запросы уже выше: свободный английский и китайский, опыт работы на руководящих должностях в сфере радиосвязи или телекоммуникационных услуг не менее 5 лет, опыт работы в сфере маркетинга, профессиональные знания в области передовых информационных технологий, знания в области телекоммуникаций и сети.

Сразу две вакансии для пилотов-инструкторов есть в авиакомпании «Белавиа» — одна на 12 000, вторая на 10 500 рублей. В первом случае нужно быть командиром воздушного судна CRJ, во втором — Боинг-737 и Эмбраер. Но обоим кандидатам нужно знать английский на 4 уровне ИКАО.

Два места предлагают и начальникам отделов в представительстве АО Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi, оба с зарплатой 10 600 рублей. Нужно знать турецкий и анлийский, иметь опыт работы в турецких авиалиниях, в грузоперевозках, в обслуживании и наземном сопровождении авиарейсов.

Еще две вакансии с хорошей зарплатой есть в хоккейном клубе «Динамо-Минск». Спортсмену-инструктору предлагают 10 000 рублей. Образования достаточно среднего, но нужен опыт работы в КХЛ, НХЛ, АХЛ. Тренеру же готовы платить от 8000 рублей. Среди требований — опыт работы не менее 5 лет в национальных командах или клубах высших дивизионов Швеции, Швейцарии, Финляндии, России, Канады, США.

На зарплату в 9555 рублей ищут менеджера по поддержке коммерческого подразделения по финансовым вопросам в «Кока Кола Бевриджиз Белоруссия». Нужен опыт работы руководителем в финансовой функции не менее 5 лет, опыт в области коммерческих финансов (FMCG), опыт работы с крупными сетевыми клиентами, навыки работы в Excel, английский язык в совершенстве и сертификаты.

Десятку самых высоких белорусских зарплат замыкает зарплата руководителя проекта в строительной компании «Мэйс». Ему будут платить 8730 рублей. Нужно высшее профильное образование, опыт выполнения подобной работы за пределами Беларуси и английский язык уровня не ниже advanced.

А кому предлагают самые высокие зарплаты в России?

В России тоже есть своя федеральная база вакансий, и в ней максимальные возможные доходы в разы выше белорусских. Например, самую высокую зарплату сейчас предлагают стоматологу-ортопеду в Ямало-Ненецком автономном округе — до 700 000 российских рублей (22 600 белорусских рублей в пересчете по курсу Нацбанка на 12 июля). При этом иногородним даже готовы оплачивать жилье.

620 000 российских рублей (чуть больше 20 000 белорусских) готовы платить инженеру по сложным работам в бурении скважин в Республике Коми. Работать придется вахтовым методом, нужно знать английский и иметь высшее техническое образование.

До 560 000 российских рублей (18 000 белорусских) заплатят начальнику отдела по связям с общественностью московской дирекции «Кока Кола софт дринк консалтинг». Риэлтер в России может получать до 500 000 рублей (чуть больше 16 000 белорусских), механик по ремонту оборудования на рыбном предприятии — до 400 000 рублей (почти 13 000 белорусских), повар 4 разряда на предприятии «Сибнефтепровод» — 360 000 рублей (11 600 белорусских), а врач-невролог в частной московской клинике — до 350 000 рублей (11 300 белорусских).

Эксперт: «На высоких должностях такой соцпакет, что непонятно, на что тратить зарплату»

— Такие зарплаты — далеко не исключение из правил. Я бы сказала, что это достаточно стандартные цифры для высоких позиций как в иностранных, так и в белорусских компаниях. Сейчас их меньше, чем было в последние три-четыре года, но они все равно есть, — говорит Нелли Михайловская, директор кадрового агентства «Анкор». — Если говорить о должностях, то это позиции уровня финансового директора, директора по маркетингу, руководителя какого-то подразделения в компании, менеджера-управленца. Сфера может быть любой.

По словам Нелли Михайловской, в обмен на высокие зарплаты наниматели предъявляют не менее высокие требования,

— Основные моменты — это опыт работы в нужной сфере, опыт работы на руководящей позиции и хороший английский язык на уровне ближе к свободному. Для иностранных компаний чаще всего нужен еще опыт работы в другой международной компании. Не могу сказать, что кандидатов, соответствующих таким требованиям, бывает много. Например, сейчас мы работаем над одной такой вакансией и по согласованию с клиентом сделали на нее лонг-лист. В него попало около 15 человек. Сейчас мы его пересмотрим, и хорошо если на выходе останется 3−4 человека, которых можно пригласить на интервью, — говорит Нелли Михайловская.

А счастливчики, которым удастся устроиться на одну из таких вакансий, вместе с зарплатой получат еще и обширный соцпакет.

— Телефон и компьютер — это стандарт, даже не обсуждается. Машина в большинстве случаев тоже есть. Если это не закрепленный за человеком автомобиль, то корпоративный, который можно взять в любой момент. Часто его можно использовать для личных целей: заправил сам, а дальше езжай куда хочешь. Также в соцпакет входит медицинская страховка в достаточно люксовом варианте со стоматологией и возможностью застраховать членов семьи. Может быть частично или полностью оплачено питание в офисе. И, конечно, различные денежные бонусы за выполнение показателей. Если так посмотреть, то в итоге и зарплату тратить не на что, — смеется Нелли Михайловская.