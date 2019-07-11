Источник материала: KYKY

В Беларуси хотят запретить пластиковую посуду. МАРТ направил запросы в Минздрав, Минжилкоммунхоз, Госстандарт и Минприроды. Министервство настаивает, что одноразовую посуду из пластика нужно полностью исключить из общепита, сообщает TUT.by.

Как написано в официальном письме, МАРТ просит, чтобы госорганы и бизнес-союзы до 25 июля 2019 года рассказали, что они думают по этому поводу. Ведомство предупреждает, что лично возьмется считать количество точек общепита, где пластиковая посуда по-прежнему используется. И разберется, что им мешает перейти на столовую.

Отметим, что в этом году в Беларуси приняли директиву №7. Она обязывает постепенно снижать число полиэтиленовой упаковки и заменять ее на безопасные аналоги, в том числе из стекла и бумаги. К тому же, не так давно в Европе запретили пластиковую посуду и ограничили использование других одноразовых изделий из пластика. Это решение вступит в силу с 2021 года.