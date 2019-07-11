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Таксист взял с американцев 113 рублей за поездку из аэропорта до Минска

12.07.2019 11:52 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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И снова о минских таксистах. К беларусу прилетели друзья из США и сели в такси прямо под плакатом «Справедливая цена поездки до Минска — 30 рублей», но заплатили 113 рублей. Об этом сообщает Onliner.

Минчанина зовут Павел. Его друзья из Америки — Виктор, Мэтт и Эн ил — планировали устроить трип по Восточной Европе с остановкой в Беларуси. Как рассказали туристы, сразу по прилету они направились к стоянке такси. Рядом с ней  находится  больш ой знак, г д е написано, что цена поездки от аэропорта до города — 30 рублей. Путешественники подошли к мужчине и объя снили, куда им нужно. Тот попросил подождать десять минут и стал кому-то звонить, что американцы посчитали странным.                 

      После м ужчина провел туристов к подъехавшей машине. Водитель сразу  дал понять, что не говорит по-английски, поэтому парни сказали, куда ехать, — «DoubleTree Hotel», и больше ничего не обсуждали. Когда поездка закончилась, таксист распечатал чек: 113 рублей. Из-за языкового барьера американцам пришлось просто заплатить, но они поняли, что их, мягко говоря, обманули.

          

Это вообще законно?

Согласно законам, водителю нельзя предъявить никаких претензий. Это подтверждает пункт 169 постановления Совмина Беларуси «О некоторых вопросах автоперевозок пассажиров». Он позволяет водителю саму определять затраты от поездки и ее стоимость. При этом цена определялся по таксометру и фиксируется на чеке.

 
Теги: Минск
 
 
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И снова о минских таксистах. К беларусу прилетели друзья из США и сели в такси прямо под плакатом «Справедливая цена поездки до Минска — 30 рублей», но заплатили 113...
 
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