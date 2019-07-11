Минфин предупредил инвесторов в гособлигации о рисках из-за России

Проспект эмиссии облигаций на 30 млрд росс.руб. зарегистрирован в ЦБ РФ 4 июля и опубликован на сайте белорусского Минфина.





"Кредитоспособность Беларуси в некоторой степени зависит от отношений с Российской Федерацией, касающихся геополитики, торговли и поставок энергоносителей. Зависимость Республики Беларуси от России усиливается тем, что Россия – это не только ее крупнейший сосед, но и один из крупнейших кредиторов", - сказано в проспекте эмиссии.





В документе отмечается, что ситуация в России является "в настоящее время факторами риска со стороны внешнего рынка".





Так, "ослабление курса российского рубля к доллару США может привести к ускорению инфляции в Российской Федерации (…) трансмиссионный канал через импорт инфляции может привести к дополнительному росту цен в Республике Беларусь". "При этом может произойти корректировка курса белорусского рубля, поскольку российский рубль занимает в валютной корзине 50%", отмечается в проспекте.









Также авторы документа констатируют, что "завершение налогового маневра в Российской Федерации означает удорожание импорта нефти для Республики Беларусь, что потребует соответствующего повышения цен на внутреннем рынке и приведет к росту издержек субъектов хозяйствования". При этом оговаривается, что "вместе с тем, продолжаются переговоры о компенсации издержек от проведения налогового маневра для Республики Беларусь".





В проспекте изложена история газовых споров между Москвой и Минском с 2010 года и отмечается, что "изменение политики российского правительства или ухудшение отношений между Беларусью и Россией может привести к изменению условий поставок нефти и газа, к перерывам в поставках газа и нефти из России, что окажет существенное отрицательное воздействие на белорусскую экономику".





В проспекте эмиссии перечисляются предоставленные с ноября 2008 года госкредиты РФ на общую сумму более $9,7 млрд и отмечается, что "нет никаких гарантий, что Беларусь продолжит получать аналогичную финансовую поддержку от России в будущем".





Также в документе сказано, что негативное влияние на экономику Беларуси могут оказать санкции, "наложенные на российских физических и юридических лиц Соединенными Штатами Америки, ЕС и другими странами в связи с конфликтом в Украине, или в связи с предполагаемыми действиями России, направленными на подрыв кибербезопасности США во время последних президентских выборов".





Такие санкции "могут препятствовать торговле Беларуси с определенными российскими контрагентами, что может оказать существенное неблагоприятное влияние на торговлю Беларуси и, следовательно, на экономику страны в целом", отмечается в проспекте.









Между тем, "эмитент предполагает, что экономические и политические риски, влияющие на кредитоспособность Республики Беларусь, будут существенным образом снижаться при создании с Российской Федерацией единого экономического пространства в рамках союзного государства".





Как сообщалось, Минфин Беларуси планирует до конца июля разместить на Московской бирже выпуск 3-летних гособлигаций в российских рублях на 5-10 млрд рублей.