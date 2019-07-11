Белгидромет: так холодно в середине лета не было 20 лет









Сохранится неустойчивая погода с температурным фоном на 3−5°С ниже климатической нормы, сообщает Белгидромет.





13 июля ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +6...12°С, максимальная температура днем +17...23°С.





В воскресенье местами по стране ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью по республике составит +7...14°С, максимальная температура днем +16...22°С.





В понедельник, 15 июля, в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +7...14°С, максимальная температура днем +17...23°С.









Как отмечают синоптики, так холодно в середине лета на большей части территории страны не было вот уже 20 лет.



