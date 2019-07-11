80 евро! С 12 января 2020 года столько будем платить за шенген

опубликовано в официальном журнале ЕС. За шенген ребенку до 12 лет надо заплатить 40 евро, передает minsknews.by С 12 января 2020 года шенгенская виза вместо 60 евро обойдется путешественнику в 80 евро. Соответствующее решение Совета Евросоюза об изменении в Визовом кодексев официальном журнале ЕС. За шенген ребенку до 12 лет надо заплатить 40 евро, передает





Прибавьте к этому сбор в 15 евро при подаче в Визовом центре, и шенген становится непозволительной роскошью для большинства белорусов.





При этом плата за визу может быть отменена для: детей в возрасте от 6 до 18 лет; обладателей дипломатических и служебных паспортов; участников семинаров, конференций, спортивных, культурных или образовательных мероприятий, организованных некоммерческими организациями, в возрасте до 25 лет.





В отдельных случаях размер взимаемой визовой пошлины может быть отменен или сокращен. В частности, для продвижения культурных, спортивных интересов, внешнеполитических интересов или по гуманитарным причинам, а также из-за международных обязательств.









Срок действия многократных виз будет увеличен. Частые путешественники с положительной репутацией виз смогут получить документ о пересечении границы с постепенно увеличивающимся сроком действия от 1 года до 5 лет:





— на год: при условии, что заявитель получил и законно использовал три краткосрочные визы в течение предыдущих двух лет;





— на два: если заявитель получил и законно использовал предыдущую многократную годовую визу в течение предыдущих двух лет;





— на пять: если заявитель получил и законно использовала предыдущую многократную двухлетнюю визу в течение предыдущих трех лет.





Многократная виза на пять лет может быть выдана заявителям, которые докажут необходимость или оправдают свое намерение часто или регулярно путешествовать. Они также должны доказать свою надежность, законное использование предыдущих виз, доход и намерение покинуть территорию государств-членов ЕС до истечения срока действия визы.





Заявление на получение визы в страны ЕС можно будет подавать в посольстве, визовом центре либо в электронном виде. Путешественники смогут подавать заявки за полгода до запланированной поездки (9 месяцев для моряков). Напомним, ныне действующий срок подачи — 3 месяца.





Напомним, переговоры по упрощению визового режима между Беларусью и ЕС идут уже несколько лет. В начале июля в интервью TUT.BY глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин заявила, что «переговоры уже завершены, противоречий нет, текст согласован».







