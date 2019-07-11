ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

80 евро! С 12 января 2020 года столько будем платить за шенген

12.07.2019 12:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

С учетом сбора в 15 евро при подаче в Визовом центре шенген становится непозволительной роскошью для большинства белорусов.


80 евро! С 12 января 2020 года столько будем платить за шенген
С 12 января 2020 года шенгенская виза вместо 60 евро обойдется путешественнику в 80 евро. Соответствующее решение Совета Евросоюза об изменении в Визовом кодексе опубликовано в официальном журнале ЕС. За шенген ребенку до 12 лет надо заплатить 40 евро, передает minsknews.by

Прибавьте к этому сбор в 15 евро при подаче в Визовом центре, и шенген становится непозволительной роскошью для большинства белорусов.

При этом плата за визу может быть отменена для: детей в возрасте от 6 до 18 лет; обладателей дипломатических и служебных паспортов; участников семинаров, конференций, спортивных, культурных или образовательных мероприятий, организованных некоммерческими организациями, в возрасте до 25 лет.

В отдельных случаях размер взимаемой визовой пошлины может быть отменен или сокращен. В частности, для продвижения культурных, спортивных интересов, внешнеполитических интересов или по гуманитарным причинам, а также из-за международных обязательств.


Срок действия многократных виз будет увеличен. Частые путешественники с положительной репутацией виз смогут получить документ о пересечении границы с постепенно увеличивающимся сроком действия от 1 года до 5 лет:

— на год: при условии, что заявитель получил и законно использовал три краткосрочные визы в течение предыдущих двух лет;

— на два: если заявитель получил и законно использовал предыдущую многократную годовую визу в течение предыдущих двух лет;

— на пять: если заявитель получил и законно использовала предыдущую многократную двухлетнюю визу в течение предыдущих трех лет.

Многократная виза на пять лет может быть выдана заявителям, которые докажут необходимость или оправдают свое намерение часто или регулярно путешествовать. Они также должны доказать свою надежность, законное использование предыдущих виз, доход и намерение покинуть территорию государств-членов ЕС до истечения срока действия визы.

Заявление на получение визы в страны ЕС можно будет подавать в посольстве, визовом центре либо в электронном виде. Путешественники смогут подавать заявки за полгода до запланированной поездки (9 месяцев для моряков). Напомним, ныне действующий срок подачи — 3 месяца.

Напомним, переговоры по упрощению визового режима между Беларусью и ЕС идут уже несколько лет. В начале июля в интервью TUT.BY глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин заявила, что «переговоры уже завершены, противоречий нет, текст согласован».


Однако Минск и Брюссель должны еще провести документ через все внутригосударственные процедуры. Этот процесс может занять 2-3 месяца, и лишь затем стороны выйдут на подписание документов. Так что в лучшем случае, документы могут быть подписаны к концу года, и соответсвенно вступят в силу через полгода, то есть как минимум несколько месяцев шенген для белорусов, прежде чем подешеветь до 35 евро, будет стоить 80 евро!
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С учетом сбора в 15 евро при подаче в Визовом центре шенген становится непозволительной роскошью для большинства белорусов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Куда можно сходить на "Славянском базаре" без билета и даже без денег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика