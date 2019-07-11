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Куда можно сходить на "Славянском базаре" без билета и даже без денег
Источник материала: Партизан
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Вчера в Витебске официально открыли XXVIІI Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Впереди еще шесть фестивальных дней. Традиционно, помимо основных сценических площадок, праздник проходит в парках, скверах, на площадях и улицах города.#1#
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Полная программа бесплатных мероприятий.
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