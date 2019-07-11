Похолодало. Цены на огурцы выросли

Медиа-Полесье Столбик термометра опустился вниз, а цены на огурцы побежали вверх. За килограмм огурцов на Столинщине дают 60-70 копеек, сообщает





Если в минувший вторник в Белоуше за килограмм огурцов давали 30 копеек, то сегодня уже 60. В среду в Ольшанах (негласная огуречная столица страны) цена доходила до 70 копеек.





Из-за похолодания огурцы в парниках растут медленнее. На оптовые рынки поступают в меньшем количестве и очень востребованы.









По рассказу столинских овощеводов, скупщики встречают их уже у ворот, наперебой называют цену и выражают готовность забрать продукт.



