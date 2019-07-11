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Похолодало. Цены на огурцы выросли
Источник материала: Партизан
Погода внесла свои коррективы в ценообразование на оптовых рынках белорусского "огуречного края" - Столинского района.
Столбик термометра опустился вниз, а цены на огурцы побежали вверх. За килограмм огурцов на Столинщине дают 60-70 копеек, сообщает
Если в минувший вторник в Белоуше за килограмм огурцов давали 30 копеек, то сегодня уже 60. В среду в Ольшанах (негласная огуречная столица страны) цена доходила до 70 копеек.
Из-за похолодания огурцы в парниках растут медленнее. На оптовые рынки поступают в меньшем количестве и очень востребованы.
По рассказу столинских овощеводов, скупщики встречают их уже у ворот, наперебой называют цену и выражают готовность забрать продукт.
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Погода внесла свои коррективы в ценообразование на оптовых рынках белорусского "огуречного края" - Столинского района.
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