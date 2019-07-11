Немецкая волна. Китай в последние десять лет резко увеличил выдачу кредитов развивающимся странам и государствам с переходной экономикой, причем примерно половина таких займов засекречена. К такому выводу пришел германо-американский коллектив экономистов, передает





В составленный ими список 50 крупнейших получателей прямых китайских кредитов вошли важные "союзники" и партнеры России: Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.





Кыргызстан задолжал Китаю 30% своего ВВП





Так, в пятерке самых закредитованных стран вместе с Джибути, Тонга, Мальдивскими островами и Республикой Конго оказался Кыргызстан. Объемы его долгов перед Китаем достигли 30 процентов ВВП страны. У Беларуси задолженность перед Пекином составляет 13% ВВП.





Обе страны являются партнерами России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), а также "союзниками" РФ по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).





В этот военно-политический союз с Россией входит также Таджикистан, задолжавший КНР примерно 15% своего ВВП. У Туркменистана доля долгов, предположительно, несколько выше белорусской, у Узбекистана, на экономическое и политическое сближение с которым Москва сейчас весьма рассчитывает, она превышает 5%.





В то же время у партнеров РФ по ЕАЭС и ОДКБ Армении и Казахстана эта доля меньше 5%.





Такие данные сообщил DW профессор Института мировой экономики (IfW) в Киле Кристоф Требеш (Christoph Trebesch).





Над опубликованным 1 июля исследованием под названием "Кредитование Китаем зарубежных стран" ("China's Overseas Lending") он работал вместе с немецким коллегой из Мюнхенского университета Себастьяном Хорном (Sebastian Horn) и американской экономисткой из Гарвардского университета Кармен Рейнхарт (Carmen Reinhart).









Половина кредитов развивающимся странам засекречена





Исследование выдаваемых Китаем другим странам кредитов стало составной частью большого многолетнего проекта по изучению мирового опыта межгосударственного кредитования. Деятельности КНР в этой сфере, по словам Кристофа Требеша, в научных кругах до сих пор почти не уделяли внимания, интерес экономистов вызывали в основном экспорт Китая или его торговые конфликты.





В ходе кропотливой поисковой работы авторский коллектив, собирая информацию из всевозможных источников, составил первый банк данных китайских зарубежных кредитов.





"Мы пришли к двум основным выводам. Первый: роль Китая в мировой финансовой системе куда более значительная, чем до сих пор считалось", - рассказал профессор Требеш. Выяснилось, что страны планеты задолжали КНР к концу 2017 года свыше 5 триллионов долларов - это 6% мирового ВВП. В начале века было меньше 1%.





"Второй ключевой вывод: Китай явно сосредоточился на выдаче займов развивающимся странам и государствам с переходной экономикой, которые имеют лишь ограниченный доступ к международному рынку капитала либо вообще его лишены. При этом, мы сами были удивлены, примерно 50% таких кредитов засекречены", - подчеркнул собеседник DW.





Эти прямые кредиты, в отличие, например, от приобретенных Китаем государственных облигаций США, не учитываются, в частности, в статистике МВФ и Всемирного банка.





Но именно на эту статистику опираются, как правило, эксперты банков и рейтинговых агентств, оценивая риски кредитования различных стран. Получается, что эти оценки, возможно, слишком оптимистичны, так что вероятность неожиданной неплатежеспособности тех или иных государств намного выше, чем считается. А это уже несет в себе угрозу внезапной дестабилизации всей мировой финансовой системы.





Страны Евразии важны как мост между Китаем и Евросоюзом





Очень активное кредитование Китаем постсоветских государств логично вытекает из ключевой роли евразийского пространства как моста между Китаем и Европейским Союзом в рамках китайского проекта "Один пояс и один путь" (Новый шелковый путь), отметил Кристоф Требеш. При этом задолженность, в частности, Кыргызстана перед КНР он назвал "необычайно высокой".





Можно ли в такой ситуации говорить уже о долговой зависимости? Отметив, что это скорее политический, чем экономический вопрос, профессор Требеш ответил, что в любом случае Кыргызстан стал весьма зависимым от экономического развития в Китае. Если в КНР, скажем, разразится кризис и она не сможет или не захочет продлевать выданные ранее займы, правительство в Бишкеке окажется в очень сложной ситуации.





Но главную проблему ученый видит в непрозрачности китайских кредитов и их условий. "Мы нашли, например, долги Туркменистана перед Китаем в размере 6,7 миллиарда долларов, но это лишь оценочные данные", - отметил профессор Требиш.









Главная проблема - непрозрачность китайских кредитов





Теперь представим себе, продолжил он, что Туркменистан, или Кыргызстан, или Беларусь захотят взять взаймы деньги на мировом рынке капитала, и международные кредиторы, не имея четкого представления о подлинной задолженности этих стран, выдадут им больше кредитов, чем те способны обслужить.





Часто непрозрачны не только размеры, но и условия выдачи китайских кредитов. Насколько вероятно повторение в странах Центральной Азии или в Беларуси того, что случилось в Шри-Ланке? Эта страна была вынуждена на 99 лет отдать практически новый порт в аренду китайской фирме, поскольку не смогла обслуживать долги перед Китаем.





"Всем нам, - отметил Кристоф Требеш, - знакома эта история, но насколько она репрезентативная, мы просто не знаем из-за непрозрачности кредитных договоров. Некоторые из тех, что мы видели, действительно содержат гарантии их обслуживания в виде поставок сырья или обеспечены другими источниками дохода государства".





А может ли Китай, как это не раз делала Россия, просто списать какие-то долги определенным странам? Такое, ответил Кристоф Требеш, случалось уже неоднократно в ходе реструктуризации долгов, примерно треть из них Пекин списал. Но на каких условиях это происходило, тоже неизвестно.





в ближайшее время Беларусь получит очередной китайский кредит в $500 млн . Правда, это мера вынужденная, власти пошли за деньгами в Китай после безуспешных попыток получить кредит у России, которая потребовала в обмен бОльшей "интеграции". Кредит же необходим на реструктуризацию старых долгов. Напомним,. Правда, это мера вынужденная, власти пошли за деньгами в Китай после безуспешных попыток получить кредит у России, которая потребовала в обмен бОльшей "интеграции". Кредит же необходим на реструктуризацию старых долгов.



