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В офисе президента Украины начались обыски
12.07.2019 13:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В офисе украинского лидера Владимира Зеленского проходят обыски. Данная информация поступила от силовых структур.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Отмечается, что следователи интересуются ведением протоколов заседаний и допрашивают тех, кто обеспечивал уровень секретности в этих помещениях. В частности, это касается совещаний, которые связаны по планированию военных операций во времена президентства Петра Порошенко.
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В офисе украинского лидера Владимира Зеленского проходят обыски. Данная информация поступила от силовых структур.
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