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В офисе президента Украины начались обыски

12.07.2019 13:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В офисе президента Украины начались обыски

В офисе украинского лидера Владимира Зеленского проходят обыски. Данная информация поступила от силовых структур.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что следователи интересуются ведением протоколов заседаний и допрашивают тех, кто обеспечивал уровень секретности в этих помещениях. В частности, это касается совещаний, которые связаны по планированию военных операций во времена президентства Петра Порошенко.

 
 
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В офисе украинского лидера Владимира Зеленского проходят обыски. Данная информация поступила от силовых структур.
 
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