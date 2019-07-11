В офисе президента Украины начались обыски

Источник материала: Ежедневник





В офисе украинского лидера Владимира Зеленского проходят обыски. Данная информация поступила от силовых структур.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что следователи интересуются ведением протоколов заседаний и допрашивают тех, кто обеспечивал уровень секретности в этих помещениях. В частности, это касается совещаний, которые связаны по планированию военных операций во времена президентства Петра Порошенко.