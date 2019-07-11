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Google строит новую соцсеть Shoelace

12.07.2019 12:32 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Google строит новую соцсеть Shoelace

Не успев закрыть социальную сеть Google+ для частных пользователей в апреле, Google решила предпринять новую попытку в этой сфере.

Компания тестирует гиперлокальную соцсеть Shoelace для поиска спутников на спортивные или развлекательные мероприятия, пишет dev.by cо ссылкой на The Next Web.

Сейчас доступ к Shoelace открыт только по приглашению. Соцсеть позволит устанавливать контакты между людьми, разделяющими общие интересы. Пользователи смогут приглашать друзей или незнакомцев на события, в которых решили участвовать сами. Кроме того, Shoelace будет показывать список мероприятий, которые могут понравиться пользователю.

Shoelace работает на устройствах под управлением Android и iOS и сейчас доступна только в Нью-Йорке. Как отмечает TNW, подать заявку на участие в тестированиях пока нельзя.

Google уже работала над подобной концепцией. В 2011 году компания запустила приложение Schemer, которое не получило особой популярности и было свёрнуто спустя 3 года.

 
 
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Не успев закрыть социальную сеть Google+ для частных пользователей в апреле, Google решила предпринять новую попытку в этой сфере.
 
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