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На Долгобродской Subaru снес светофор и протаранил три автомобиля

12.07.2019 13:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром в Минске произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


По информации инспекторов, 12 июля, около 05.50, водитель Subaru ехал по улице Долгобродской со стороны улицы Уральской в направлении улицы Козлова. При выборе скорости он не учел погодные условия, состояние дорожного покрытия, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на бордюрный камень, светофорный объект и припаркованный Subaru. От удара последний отбросило на Opel, а тот — на Volkswagen.


К счастью, в аварии никто не пострадал.


В ГАИ напомнили, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 12 июля, около 05.50, на улице Долгобродской.
 
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