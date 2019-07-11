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В Молодечно подросток скончался во время игры в футбол

12.07.2019 13:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Молодечно подросток скончался во время игры в футбол
Фото из открытых источников

Как стало известно, трагедия произошла в Молодечно. 15-летний мальчик играл в футбол. Внезапно подростку стало плохо, случился приступ. Несмотря на усилия медиков, спасти школьника не удалось, пишет «НН».

В Молодечно подросток скончался во время игры в футбол Кому опасна физкультура? Внезапную гибель школьников можно предотвратить

По словам одноклассников погибшего ребенка, подобное происшествие уже случалось с ним год назад. Тогда мальчик впал в кому, но его удалось спасти, через несколько дней он без осложнений вышел из нее.

По предварительной информации, причина смерти – имевшееся у мальчика заболевание. По факту гибели ребенка проверку проводит Следственный комитет.

 
 
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15-летнему мальчику стало плохо, вскоре он скончался.
 
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