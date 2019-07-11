В Молодечно подросток скончался во время игры в футбол

Как стало известно, трагедия произошла в Молодечно. 15-летний мальчик играл в футбол. Внезапно подростку стало плохо, случился приступ. Несмотря на усилия медиков, спасти школьника не удалось, пишет « НН ».

По словам одноклассников погибшего ребенка, подобное происшествие уже случалось с ним год назад. Тогда мальчик впал в кому, но его удалось спасти, через несколько дней он без осложнений вышел из нее.

По предварительной информации, причина смерти – имевшееся у мальчика заболевание. По факту гибели ребенка проверку проводит Следственный комитет.