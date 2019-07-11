МВФ прогнозирует длительный слабый рост в еврозоне

Источник материала: Ежедневник

Экономика еврозоны сталкивается с усиливающимися рисками, связанными с торговой напряженностью, Brexit и Италией, говорится в опубликованном годовом докладе Международного валютного фонда.

МВФ назвал планы Европейского центробанка о сохранении аккомодационной денежно-кредитной политики “крайне важными”, поскольку блоку грозит “продолжительный период слабого роста и инфляции”, сообщает ru.reuters.com .

Рост ВВП еврозоны в текущем году замедлится до 1,3% с 1,9% годом ранее, сообщил МВФ, а в 2020 году восстановится до 1,6%.

Прогнозы МВФ незначительно превысили прогнозы Еврокомиссии, опубликованные в среду, согласно которым рост ВВП еврозоны составит 1,2% в текущем году и 1,4% - в 2020-м.

Однако МВФ указал на растущие риски, связанные с торговой напряженностью, неопределенностью вокруг выхода Британии из ЕС и уязвимостью Италии из-за высокого долга.

Фонд ждет, что инфляция продолжит существенно не дотягивать до целевого уровня ЕЦБ вблизи 2% как минимум до 2022 года, прогнозируя показатель в 1,3% в текущем году.

“Инфляция ниже целевого уровня требует продолжительной аккомодации денежно-кредитной политики”, - сообщил МВФ.

В случае дальнейшего ухудшения инфляционных ожиданий может потребоваться более сильная аккомодация, которая может включить новую программу скупки активов, сообщил МВФ.

Хотя “пространство для снижения ставок, возможно, ограничено”, МВФ не исключил новых мер стимулирования, “таких как новые, более дешевые механизмы предоставления ликвидности для банков”.