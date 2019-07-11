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«Пусть зрители сегодня оценят». На «Славянском базаре в Витебске» проходит День Союзного государства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске продолжается «Славянский базар». Этот фестивальный день проходит под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Началась программа с официальных мероприятий.
Утром цветы и венки к Вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, ветеранов и подпольщиков Витебской области возложили парламентарии двух стран. Официальную часть продолжила культурная программа.
Традиционно во время работы фестиваля в Беларусь из соседней России привозят уникальные выставочные проекты. В 2019 году это «Ростовская финифть» – произведения мастеров миниатюрной живописи по эмали. А из Смоленска доставили реплику Большой императорской короны. Весит она больше 2 килограммов. Выполнена из белого золота, а украшают ее более 11 тысяч бриллиантов, морские жемчужины и огромный турмалин.
Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:
И второе. Устраивать подобного рода выставки, хотя, конечно, выставка в этом зале уникальна, как, впрочем, все выставки уникальны по-своему.
Мы готовились к этому. Пусть зрители сегодня оценят, насколько это удалось.
Вчера на концерте были представлены три славянских государства. Таким образом, традиции «Славянского базара» сохраняются.
Продолжит программу концерт «Союзное государство приглашает». Хедлайнером музыкального события станет ансамбль «Песняры», который в 2019 году празднует 50-летие творческой деятельности.
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«Пусть зрители сегодня оценят». На «Славянском базаре в Витебске» проходит День Союзного государства
Новости Беларуси. В Витебске продолжается «Славянский базар». Этот фестивальный день проходит под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24...
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