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«Пусть зрители сегодня оценят». На «Славянском базаре в Витебске» проходит День Союзного государства

12.07.2019 13:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске продолжается «Славянский базар». Этот фестивальный день проходит под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Началась программа с официальных мероприятий.

Утром цветы и венки к Вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, ветеранов и подпольщиков Витебской области возложили парламентарии двух стран. Официальную часть продолжила культурная программа.

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«Пусть зрители сегодня оценят». На «Славянском базаре в Витебске» проходит День Союзного государства

«Пусть зрители сегодня оценят». На «Славянском базаре в Витебске» проходит День Союзного государства

«Пусть зрители сегодня оценят». На «Славянском базаре в Витебске» проходит День Союзного государства

«Пусть зрители сегодня оценят». На «Славянском базаре в Витебске» проходит День Союзного государства

Традиционно во время работы фестиваля в Беларусь из соседней России привозят уникальные выставочные проекты. В 2019 году это «Ростовская финифть» – произведения мастеров миниатюрной живописи по эмали. А из Смоленска доставили реплику Большой императорской короны. Весит она больше 2 килограммов. Выполнена из белого золота, а украшают ее более 11 тысяч бриллиантов, морские жемчужины и огромный турмалин.

«Пусть зрители сегодня оценят». На «Славянском базаре в Витебске» проходит День Союзного государства

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:
Здесь, на «Славянском базаре», у нас традиция проводить, во-первых, концерт «Союзное государство приглашает». Это первое.

И второе. Устраивать подобного рода выставки, хотя, конечно, выставка в этом зале уникальна, как, впрочем, все выставки уникальны по-своему.

Мы готовились к этому. Пусть зрители сегодня оценят, насколько это удалось.

Вчера на концерте были представлены три славянских государства. Таким образом, традиции «Славянского базара» сохраняются.

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«Пусть зрители сегодня оценят». На «Славянском базаре в Витебске» проходит День Союзного государства

«Пусть зрители сегодня оценят». На «Славянском базаре в Витебске» проходит День Союзного государства

«Пусть зрители сегодня оценят». На «Славянском базаре в Витебске» проходит День Союзного государства

Продолжит программу концерт «Союзное государство приглашает». Хедлайнером музыкального события станет ансамбль «Песняры», который в 2019 году празднует 50-летие творческой деятельности.

«Пусть зрители сегодня оценят». На «Славянском базаре в Витебске» проходит День Союзного государства

Люди в материале: Григорий Рапота
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске продолжается «Славянский базар». Этот фестивальный день проходит под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24...
 
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