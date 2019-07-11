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Сотрудники МЧС помогли семерым утятам выбраться из ливнёвки

12.07.2019 13:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники Минского городского управления МЧС 12 июля совершили необычный служебный выезд. Спасателям пришлось оказывать помощь утятам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники МЧС помогли семерым утятам выбраться из ливнёвки

Птенцы провалились в люк дождевой канализации. Об этом в 101 сообщили неравнодушные минчане. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что без помощи профессионалов действительно не обойтись. Спасатели достали семь утят из ливневки и выпустили их к матери, которая все это время терпеливо ждала своих птенцов.

В результате спасательной операции никто не пострадал.

Сотрудники МЧС помогли семерым утятам выбраться из ливнёвки

Сотрудники МЧС помогли семерым утятам выбраться из ливнёвки

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Новости Беларуси. Сотрудники Минского городского управления МЧС 12 июля совершили необычный служебный выезд. Спасателям пришлось оказывать помощь утятам,...
 
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