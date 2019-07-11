|
Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов
Источник материала: СТВ
Помните Кевина из «Один дома», Гермиону, Гарри и Рона из «Гарри Поттера», а Джуни и Кармен Кортес из «Дети шпионов»? Еще вчера мы с удовольствием смотрели на игру этих маленьких актеров, восхищались их талантом. Но дети выросли и жизни их изменились. Кто-то продолжает играть, а кто-то закончил актерскую карьеру.
1.
«Один дома» принес Маколею невероятный успех. Но продолжить карьеру у актера не получилось. Его агентом был отец, которого интересовали только гонорары сына. Часто мальчика приглашали на роли, но отец просил слишком большие суммы, поэтому на роль брали других детей.
2.
Роль Гермионы стала первой актерской работой Эммы. До того, как ее утвердили на роль, девочка прошла 8 прослушиваний. Именно с «Гарри Поттера» началась звездная карьера девушки. На данный момент последний фильм, в котором снялась Эмма, вышел в 2019 и называется «Маленькие женщины». Кроме актерства Уотсон занимается и модельной карьерой. В 2005 снялась для обложки журнала Teen Vogue.
Фото: vk.com/empireofemmawatson
3.
Руперт был большим поклонником книги о «Гарри Поттере», а о начале кастинга узнал случайно: увидел в новостях на детском канале. После съемок в фильме мальчик стал невероятно популярен. Актер каждый год снимается в кино и сериалах.
4.
Впервые мальчик проявил актерские способности в 5 лет в школьной постановке, а в 11 уже начал сниматься в «Гарри Поттере». Головокружительный успех нехорошо повлиял на актера: он начал злоупотреблять алкоголем, но вскоре бросил. Дэниел продолжает актерскую карьеру. В 2019 вышел фильм с его участием «Чудотворцы».
5. Алекса Вега (Кармен Кортес)
В фильме «Дети шпионов» Алекса снялась в 13 лет. До этого девочка уже имела актерский опыт, но именно «Дети шпионов» принесли ей известность. Алекса снялась во всех 4 сериях, выполняла все трюки без каскадеров.
6. Дэрил Сабара (Джуни)
Дэрил начал сниматься с младенчества. Мальчику еще не было года, а он уже снялся в «Мерфи Браун». Роль Джуни стала прорывом в карьере Сабары. Последний фильм, в котором снялся актер вышел в 2013 и называется «Философы».
7. Кристиан и Джозеф Казинсы (Брэдли и Стивен)
Братья Кристиан и Джозеф запомнились зрителям по фильму «Няньки». Актерская карьера братьев закончилась в 1997. Сейчас об их жизни почти нечего не известно. Казинсы не ведут светскую жизнь, не появляются на публике.
8.
В фильме «Леон» Натали сыграла свою первую главную роль, ей было 13 лет. С этого момента и началась актерская карьера Натали. Девушка каждый год снимается в фильмах. Еще Портман себя пробовала в качестве режиссера и сценариста.
Согласитесь, всегда интересно смотреть на то, как растут дети. Ранее мы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помните Кевина из «Один дома», Гермиону, Гарри и Рона из «Гарри Поттера», а Джуни и Кармен Кортес из «Дети шпионов»? Еще вчера мы с удовольствием смотрели на игру...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)