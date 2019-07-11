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Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов

12.07.2019 13:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Помните Кевина из «Один дома», Гермиону, Гарри и Рона из «Гарри Поттера», а Джуни и Кармен Кортес из «Дети шпионов»?  Еще вчера мы с удовольствием смотрели на игру этих маленьких актеров, восхищались их талантом. Но дети выросли и жизни их изменились. Кто-то продолжает играть, а кто-то закончил актерскую карьеру.

1. Маколей Калкин (Кевин Маккаллистер)

«Один дома» принес Маколею невероятный успех. Но продолжить карьеру у актера не получилось. Его агентом был отец, которого интересовали только гонорары сына. Часто мальчика приглашали на роли, но отец просил слишком большие суммы, поэтому на роль брали других детей.

Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов
Фото: instagram.com/_perpete_

Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов
Фото: instagram.com/culkamania

2. Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер)

Роль Гермионы стала первой актерской работой Эммы. До того, как ее утвердили на роль, девочка прошла 8 прослушиваний. Именно с «Гарри Поттера» началась звездная карьера девушки. На данный момент последний фильм, в котором снялась Эмма, вышел в 2019 и называется «Маленькие женщины». Кроме актерства Уотсон занимается и модельной карьерой. В 2005 снялась для обложки журнала Teen Vogue.

Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмовФото: vk.com/empireofemmawatson

Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов
Фото: instagram.com/emmawatson

3. Руперт Гринт (Рон Уизли)

Руперт был большим поклонником книги о «Гарри Поттере», а о начале кастинга узнал случайно: увидел в новостях на детском канале. После съемок в фильме мальчик стал невероятно популярен. Актер каждый год снимается в кино и сериалах.

Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов
Фото: instagram.com/grintrupert

Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов
Фото: instagram.com/grintrupert

4. Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер)

Впервые мальчик проявил актерские способности в 5 лет в школьной постановке, а в 11 уже начал сниматься в «Гарри Поттере». Головокружительный успех нехорошо повлиял на актера: он начал злоупотреблять алкоголем, но вскоре бросил. Дэниел продолжает актерскую карьеру. В 2019 вышел фильм с его участием «Чудотворцы».

Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов
Фото: instagram.com/daniel9340

Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов
Фото: instagram.com/daniel9340

5. Алекса Вега (Кармен Кортес)

В фильме «Дети шпионов» Алекса снялась в 13 лет. До этого девочка уже имела актерский опыт, но именно «Дети шпионов» принесли ей известность. Алекса снялась во всех 4 сериях, выполняла все трюки без каскадеров.

Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов
Фото: instagram.com/movieshealthesoul

Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов
Фото: instagram.com/vegaalexa/

6. Дэрил Сабара (Джуни)

Дэрил начал сниматься с младенчества. Мальчику еще не было года, а он уже снялся в «Мерфи Браун». Роль Джуни стала прорывом в карьере Сабары. Последний фильм, в котором снялся актер вышел в 2013 и называется «Философы».

Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов
Фото: instagram.com/movieshealthesoul

Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов
Фото: instagram.com/darylsabara

7. Кристиан и Джозеф Казинсы (Брэдли и Стивен)

Братья Кристиан и Джозеф запомнились зрителям по фильму «Няньки».  Актерская карьера братьев закончилась в 1997. Сейчас об их жизни почти нечего не известно. Казинсы не ведут светскую жизнь, не появляются на публике.

Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов
Фото: instagram.com/nazad_v_90e_

Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов
Фото: facebook.com/Drkanglgabriel

Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов
Фото: facebook.com/joseph.cousins.9

8. Натали Портман (Матильда)

В фильме «Леон» Натали сыграла свою первую главную роль, ей было 13 лет. С этого момента и началась актерская карьера Натали. Девушка каждый год снимается в фильмах. Еще Портман себя пробовала в качестве режиссера и сценариста.

Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов
Фото: instagram.com/fo.films

Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов
Фото: instagram.com/natalieportman

Согласитесь, всегда интересно смотреть на то, как растут дети. Ранее мы узнали, как изменились девушки, сыгравшие главные роли в сериале «Папины дочки».

Люди в материале: Маколей Калкин, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф, Алекса Вега, Дэрил Сабара, Кристиан Казинс, Джозеф Казинс, Натали Портман
 
 
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Помните Кевина из «Один дома», Гермиону, Гарри и Рона из «Гарри Поттера», а Джуни и Кармен Кортес из «Дети шпионов»?  Еще вчера мы с удовольствием смотрели на игру...
 
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