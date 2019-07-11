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«Незаконные вознаграждения получал практически каждый месяц». Задержан директор «Пружанского завода радиодеталей»

12.07.2019 13:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Директора ОАО «Пружанский завод радиодеталей» задержали за взятку, сообщили в программе «Экстренный вызов».

Глава предприятия, а по совместительству депутат, получил 1 200 долларов от учредителя коммерческой организации.  

«Незаконные вознаграждения получал практически каждый месяц». Задержан директор «Пружанского завода радиодеталей»

Бизнесмен платил за благоприятное решение вопросов между двумя предприятиями. 

«Незаконные вознаграждения получал практически каждый месяц». Задержан директор «Пружанского завода радиодеталей»

Директору грозит до 15 лет лишения свободы.

«Незаконные вознаграждения получал практически каждый месяц». Задержан директор «Пружанского завода радиодеталей»

Юрий Ткачук, заместитель начальника отдела Управления ГУБОПИК МВД:
Установлено, что незаконные вознаграждения руководитель промышленного предприятия получал на систематической основе. Практически каждый месяц в течение последних нескольких лет.

Люди в материале: Юрий Ткачук
 
 
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Директора ОАО «Пружанский завод радиодеталей» задержали за взятку, сообщили в программе «Экстренный вызов». Глава предприятия, а по совместительству...
 
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