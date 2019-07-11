|
«Незаконные вознаграждения получал практически каждый месяц». Задержан директор «Пружанского завода радиодеталей»
Источник материала: СТВ
Директора ОАО «Пружанский завод радиодеталей» задержали за взятку, сообщили в программе
Бизнесмен платил за благоприятное решение вопросов между двумя предприятиями.
Директору грозит до 15 лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Незаконные вознаграждения получал практически каждый месяц». Задержан директор «Пружанского завода радиодеталей»
Директора ОАО «Пружанский завод радиодеталей» задержали за взятку, сообщили в программе «Экстренный вызов». Глава предприятия, а по совместительству...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)