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Полезный, но жирный. Выбираем между молочным и горьким шоколадом

12.07.2019 14:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Полезный, но жирный. Выбираем между молочным и горьким шоколадом
shutterstock.com

Полезный, но жирный. Выбираем между молочным и горьким шоколадомС шоколадом самые вкусные тортики. Он сам одна из самых важных составляющих десерта. Да и вообще, кусочек шоколада — это кусочек маленького счастья, ведь он содержит триптофан, который участвует в синтезе серотонина, гормона радости и удовольствия. Так что если нужно успокоиться и немного взбодриться после тяжелого трудового дня, то это к шоколаду. Правда, хочется получить не только удовольствие от сладости, но и хотя бы немного пользы для организма. О том, какой шоколад самый полезный, рассказала Анна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член Национальной ассоциации клинического питания:

— Самый полезный — горький шоколад, тут двух мнений быть не может. В нем меньше сахара, чем в других видах, нет лактозы, нет сухого молока.

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В нем содержится много полезных жирных кислот, витаминов, минералов. В нем достаточное количество триптофана, который приносит нам радость и счастье, перерабатываясь в серотонин.

Нужно выбирать тот шоколад, в составе которого сахар стоит не на первом месте, а хотя бы на втором или на третьем. То есть горьким шоколадом называется тот, где какао больше чем 51%. 

Интересно, что молочный шоколад может быть даже менее калорийным, чем горький. В темном шоколаде больше жира. Но жиры в нем зато более полезные, ненасыщенные. А в молочном — смесь животных насыщенных жиров и растительных. Так что если вы считаете калории, хотите получить от шоколада просто чистое удовольствие и сладкий вкус и вам не так важны полезные вещества в нем, то можно взять молочный. Но разница будет небольшой, порядка 30 ккал.

Хочу обратить внимание вот на что: когда покупаете темный шоколад, обязательно посмотрите, нет ли в нем добавленных растительных жиров, например, пальмового масла. Хотя совсем недавно я изучала этикетки в магазине, и оказалось, что даже в популярных недорогих горьких шоколадках очень неплохой состав, там только какао-масло и нет других растительных.

Что касается белого шоколада... Это вообще не шоколад, если быть честным. Это смесь какао-масла, лишенного самого какао, сахара и молочных жиров, они придают ему сливочность и приятный вкус. Белый шоколад не особо полезен, скорее это чистая и легко получаемая энергия.

Сколько съедать

20 г в день, не больше, если вы следите за весом и калорийностью питания. Тем, кто работает 5 дней в неделю, я советую купить на работу обычную плитку шоколада — стограммовую — и съесть ее за 5 дней. Она отлично делится на квадратики. 1 квадратик — 5 г, то есть в день — 4 квадратика.

Полезный, но жирный. Выбираем между молочным и горьким шоколадом
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Когда есть шоколад

Лучше всего шоколад есть не с утра. Утром сладостей обычно и не хочется. А хочется — под вечер, когда вы уже устали и нужно себя немного подбодрить. Я рекомендую выбирать для сладкого время с 15:30 до 17 часов. Дело в том, что в это время постепенно снижается выработка кортизола, гормона стресса и действия. Зато начинает вырабатываться гормон сна: мелатонин. Летом это еще не так заметно, но осенью и зимой, когда темнеет рано, мелатонин вырабатывается сильнее. Наверняка вы замечали, что после обеда начинает клонить в сон. В этот момент хорошо выпить чашку горячего зеленого чая или кофе и добавить к нему небольшой кусочек шоколада. Это придаст бодрость и силы дожить до вечера.

Предлагаем приготовить пирог или пирожное с горьким шоколадом:

Шоколадный пирог с ванильным мороженым

Полезный, но жирный. Выбираем между молочным и горьким шоколадом
Фото: Ресторан Cook'kareku

Рецепт Александра Погодаева, шеф-повара ресторана Сook’kareku

  • 240 г темного шоколада
  • 175 г сливочного масла
  • 4 яйца
  • 200 г сахара
  • 90 г муки

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Для подачи:

  • 200 г мороженого
  • 20 г сахарной пудры
  • 4 веточки мяты
  • 4 ягоды физалиса

Шаг 1. Шоколад и сливочное масло растопить. 

Шаг 2. Отдельно взбить яйца с сахаром и аккуратно перемешать с мукой. 

Шаг 3. Затем соединить две массы в одну форму и выпекать при температуре 200 градусов.

Шаг 4. Разделить на 4 куска.

Шаг 5. Подавать каждый шоколадный пирог с шариком мороженого, посыпать сахарной пудрой и украсить мятой и физалисом.

Шоколадный торт

Полезный, но жирный. Выбираем между молочным и горьким шоколадом
Фото: Ресторан «Кузня» (г. Санкт-Петербург)

Рецепт Руслана Закирова, шеф-повара ресторана «Кузня» (г. Санкт-Петербург)

  • 340 г горького шоколада 70%
  • 95 г сливочного масла
  • 1 ч. л. глюкозного сиропа
  • 8 яиц
  • 40 г сахарной пудры
  • Морская соль
  • Фисташковое мороженое для подачи

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Шаг 2. Шоколад и масло растопить на водяной бане, когда ингредиенты начнут таять, смешать их.

Шаг 3. Чтобы глюкоза стала жидкой, нужно разогреть ее пару секунд в микроволновке и добавить к шоколаду с маслом. Следом добавить желтки и хорошо размешать до единой консистенции. 

Шаг 4. Белки взбить отдельно до пышной пены, добавить сахарной пудры и морской соли, снова перемешать. 

Шаг 5. Полученную массу тщательно смешать с шоколадной. После этого все выложить в форму, дать осесть и выпекать 15 минут при 180 градусах. 

Шаг 6. По готовности достать и духовки и дать остыть. 

Шаг 7. Подавать с шариком фисташкового мороженого.

Брауни с арахисом и карамелью

Полезный, но жирный. Выбираем между молочным и горьким шоколадом
Фото: Ресторан Molto Buono 2.0

Рецепт Ильназа Искакова, шеф-повара ресторана Molto Buono 2.0

  • 350 г темного шоколада
  • 230 г сливочного масла
  • 320 г тростникового сахара
  • 3-4 яйца (200 г)
  • 1-2 желтка (40 г)
  • 160 г муки

Для карамели:

  • 160 г сливок
  • 140 г сахара
  • 3 г ванили
  • 40 г сливочного масла

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Молочный ганаш:

  • 200 г молочного шоколада
  • 5 г листового желатина
  • 500 г сливок
  • 75 г сиропа глюкозы

Арахисовое пралине:

  • 100 г соленого арахиса
  • 8 г воды
  • 22 г сахара

Шаг 1. Приготовить брауни: шоколад растопить на водяной бане с маслом. Добавить яйца, желтки и сахар. Перемешать до однородной консистенции. Добавить муку и перемешать до ее растворения.

Шаг 2. Выложить в формы и выпекать при 160 градусах в течение 20-25 минут. Охладить в холодильнике и нарезать на квадратики 1,5 на 1,5 см.

Шаг 3. Для карамели подогреть сливки с ванилью и дать настояться 15 минут. Из сахара приготовить сухую карамель и добавить сливки в три захода. Проварить 15 секунд. Остудить до 40 градусов, добавить сливочное масло, нарезанное кубиком, и пробить блендером.

Шаг 4. Молочный ганаш: желатин замочить в ледяной воде. Отжать. 300 г сливок подогреть с глюкозой, растворить в них желатин. Добавить шоколад и тщательно перемешать. Остудить до 35 градусов и влить оставшиеся 200 г сливок. Пробить блендером. Накрыть пленкой и убрать в холодильник на 8-12 часов. Перед использованием взбить до плотных пиков.

Шаг 5. Для арахисового пралине в сотейнике соединить воду с сахаром, довести до кипения и всыпать орехи, карамелизировать. Остудить и пробить блендером до состояния пасты.

Шаг 6. Соединить все составляющие на блюде. Подавать.

 
 
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Разбираемся, какой шоколад самый полезный: темный, молочный или белый?
 
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