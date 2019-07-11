Полезный, но жирный. Выбираем между молочным и горьким шоколадом

Источник материала: Аргументы и факты

С шоколадом самые вкусные тортики. Он сам одна из самых важных составляющих десерта. Да и вообще, кусочек шоколада — это кусочек маленького счастья, ведь он содержит триптофан, который участвует в синтезе серотонина, гормона радости и удовольствия. Так что если нужно успокоиться и немного взбодриться после тяжелого трудового дня, то это к шоколаду. Правда, хочется получить не только удовольствие от сладости, но и хотя бы немного пользы для организма. О том, какой шоколад самый полезный, рассказала Анна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член Национальной ассоциации клинического питания:

— Самый полезный — горький шоколад, тут двух мнений быть не может. В нем меньше сахара, чем в других видах, нет лактозы, нет сухого молока.

В нем содержится много полезных жирных кислот, витаминов, минералов. В нем достаточное количество триптофана, который приносит нам радость и счастье, перерабатываясь в серотонин.

Нужно выбирать тот шоколад, в составе которого сахар стоит не на первом месте, а хотя бы на втором или на третьем. То есть горьким шоколадом называется тот, где какао больше чем 51%.

Интересно, что молочный шоколад может быть даже менее калорийным, чем горький. В темном шоколаде больше жира. Но жиры в нем зато более полезные, ненасыщенные. А в молочном — смесь животных насыщенных жиров и растительных. Так что если вы считаете калории, хотите получить от шоколада просто чистое удовольствие и сладкий вкус и вам не так важны полезные вещества в нем, то можно взять молочный. Но разница будет небольшой, порядка 30 ккал.

Хочу обратить внимание вот на что: когда покупаете темный шоколад, обязательно посмотрите, нет ли в нем добавленных растительных жиров, например, пальмового масла. Хотя совсем недавно я изучала этикетки в магазине, и оказалось, что даже в популярных недорогих горьких шоколадках очень неплохой состав, там только какао-масло и нет других растительных.

Что касается белого шоколада... Это вообще не шоколад, если быть честным. Это смесь какао-масла, лишенного самого какао, сахара и молочных жиров, они придают ему сливочность и приятный вкус. Белый шоколад не особо полезен, скорее это чистая и легко получаемая энергия.

Сколько съедать

20 г в день, не больше, если вы следите за весом и калорийностью питания. Тем, кто работает 5 дней в неделю, я советую купить на работу обычную плитку шоколада — стограммовую — и съесть ее за 5 дней. Она отлично делится на квадратики. 1 квадратик — 5 г, то есть в день — 4 квадратика.

Когда есть шоколад

Лучше всего шоколад есть не с утра. Утром сладостей обычно и не хочется. А хочется — под вечер, когда вы уже устали и нужно себя немного подбодрить. Я рекомендую выбирать для сладкого время с 15:30 до 17 часов. Дело в том, что в это время постепенно снижается выработка кортизола, гормона стресса и действия. Зато начинает вырабатываться гормон сна: мелатонин. Летом это еще не так заметно, но осенью и зимой, когда темнеет рано, мелатонин вырабатывается сильнее. Наверняка вы замечали, что после обеда начинает клонить в сон. В этот момент хорошо выпить чашку горячего зеленого чая или кофе и добавить к нему небольшой кусочек шоколада. Это придаст бодрость и силы дожить до вечера.

Предлагаем приготовить пирог или пирожное с горьким шоколадом:

Шоколадный пирог с ванильным мороженым

Рецепт Александра Погодаева, шеф-повара ресторана Сook’kareku

240 г темного шоколада

175 г сливочного масла

4 яйца

200 г сахара

90 г муки

Для подачи:

200 г мороженого

20 г сахарной пудры

4 веточки мяты

4 ягоды физалиса

Шаг 1. Шоколад и сливочное масло растопить.

Шаг 2. Отдельно взбить яйца с сахаром и аккуратно перемешать с мукой.

Шаг 3. Затем соединить две массы в одну форму и выпекать при температуре 200 градусов.

Шаг 4. Разделить на 4 куска.

Шаг 5. Подавать каждый шоколадный пирог с шариком мороженого, посыпать сахарной пудрой и украсить мятой и физалисом.

Шоколадный торт

Рецепт Руслана Закирова, шеф-повара ресторана «Кузня» (г. Санкт-Петербург)

340 г горького шоколада 70%

95 г сливочного масла

1 ч. л. глюкозного сиропа

8 яиц

40 г сахарной пудры

Морская соль

Фисташковое мороженое для подачи

Шаг 2. Шоколад и масло растопить на водяной бане, когда ингредиенты начнут таять, смешать их.

Шаг 3. Чтобы глюкоза стала жидкой, нужно разогреть ее пару секунд в микроволновке и добавить к шоколаду с маслом. Следом добавить желтки и хорошо размешать до единой консистенции.

Шаг 4. Белки взбить отдельно до пышной пены, добавить сахарной пудры и морской соли, снова перемешать.

Шаг 5. Полученную массу тщательно смешать с шоколадной. После этого все выложить в форму, дать осесть и выпекать 15 минут при 180 градусах.

Шаг 6. По готовности достать и духовки и дать остыть.

Шаг 7. Подавать с шариком фисташкового мороженого.

Брауни с арахисом и карамелью

Рецепт Ильназа Искакова, шеф-повара ресторана Molto Buono 2.0

350 г темного шоколада

230 г сливочного масла

320 г тростникового сахара

3-4 яйца (200 г)

1-2 желтка (40 г)

160 г муки

Для карамели:

160 г сливок

140 г сахара

3 г ванили

40 г сливочного масла

Молочный ганаш:

200 г молочного шоколада

5 г листового желатина

500 г сливок

75 г сиропа глюкозы

Арахисовое пралине:

100 г соленого арахиса

8 г воды

22 г сахара

Шаг 1. Приготовить брауни: шоколад растопить на водяной бане с маслом. Добавить яйца, желтки и сахар. Перемешать до однородной консистенции. Добавить муку и перемешать до ее растворения.

Шаг 2. Выложить в формы и выпекать при 160 градусах в течение 20-25 минут. Охладить в холодильнике и нарезать на квадратики 1,5 на 1,5 см.

Шаг 3. Для карамели подогреть сливки с ванилью и дать настояться 15 минут. Из сахара приготовить сухую карамель и добавить сливки в три захода. Проварить 15 секунд. Остудить до 40 градусов, добавить сливочное масло, нарезанное кубиком, и пробить блендером.

Шаг 4. Молочный ганаш: желатин замочить в ледяной воде. Отжать. 300 г сливок подогреть с глюкозой, растворить в них желатин. Добавить шоколад и тщательно перемешать. Остудить до 35 градусов и влить оставшиеся 200 г сливок. Пробить блендером. Накрыть пленкой и убрать в холодильник на 8-12 часов. Перед использованием взбить до плотных пиков.

Шаг 5. Для арахисового пралине в сотейнике соединить воду с сахаром, довести до кипения и всыпать орехи, карамелизировать. Остудить и пробить блендером до состояния пасты.

Шаг 6. Соединить все составляющие на блюде. Подавать.