Горецкие почтовики завоевали шесть дипломов в областном конкурсе

Источник материала: Горецкий вестник

Команда Горецкого регионального узла почтовой связи привезла шесть дипломов с областного конкурса профессионального мастерства.





В копилке наград горецких участниц — второе общекомандное место в конкурсе-задании «Я мастер своего дела!» и третье место в «Услуге года», три золота у Светланы Пилипчук (среди операторов связи «Бизнес-почты», за хорошие практические навыки и теоретические знания) и диплом за второе место среди операторов связи у Анны Масляковой.

— Этот конкурс — возможность не только выявить самых грамотных, способных и творческих работников, но и повысить уровень их профессионального мастерства, — считает начальник РУПС Галина Савенок. — Специалисты встречаются, обмениваются опытом, открывают для себя новые возможности в качественном обслуживании клиентов. И это самое главное.

Галина Кожевникова