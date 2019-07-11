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Горецкие почтовики завоевали шесть дипломов в областном конкурсе

12.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Команда Горецкого регионального узла почтовой связи  привезла шесть дипломов с областного конкурса профессионального мастерства.

 

Горецкие почтовики завоевали шесть дипломов в областном конкурсе
Анна Маслякова и Светлана Пилипчук в составе команды Могилевского филиала РУП «Белпочта» будут сражаться за звание лучших на республиканском этапе конкурса в Минске. Фото Михаила Левцова

 

В копилке наград горецких участниц —  второе общекомандное место в конкурсе-задании «Я мастер своего дела!» и третье место в «Услуге года», три золота у Светланы Пилипчук (среди операторов связи «Бизнес-почты», за хорошие практические навыки и теоретические знания) и диплом за второе место среди операторов связи у Анны Масляковой.

— Этот конкурс — возможность не только выявить самых грамотных, способных и творческих работников, но и повысить уровень их профессионального мастерства, — считает начальник РУПС Галина Савенок. — Специалисты встречаются, обмениваются опытом, открывают для себя новые возможности в качественном обслуживании клиентов. И это самое главное.

 

Галина Кожевникова


 
Теги: Минск
 
 
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  Команда Горецкого регионального узла почтовой связи  привезла шесть дипломов с областного конкурса профессионального мастерства.     В копилке наград горецких...
 
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