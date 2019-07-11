Горецкие спасатели рассказали, что делать, если заблудился в лесу

Источник материала: Горецкий вестник

Ежегодно в лесах теряются десятки белорусов. Кто-то, поблуждав 2-3 часа, находит дорогу к дому сам. А вот кого-то приходится искать всем миром: лес прочесывают и спасатели, и милиция, и лесники, и жители окрестных деревень. Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста. Впрочем, заблудиться может каждый. И в этом случае знание элементарных правил может способствовать выходу, в буквальном смысле слова, из лесной ловушки.





За последнюю неделю чуть ли не каждый день в сводках появлялась информация о пропавших. Так, 9 июля в 22.18 поступило сообщение о заблудившейся в лесном массиве возле деревни Засожье Мстиславского района гражданке Российской Федерации, 1949 г. р. Искали пенсионерку сотрудники РОВД и МЧС. Пропавшая женщина не была обнаружена, поиски продолжили на следующий день. А 10 июля в 15.30 стало известно о пропавшем в лесном массиве возле д. Дубно Кличевского района ребенке, 2007 г. р. Для поисковых работ были задействованы сотрудники РОВД, МЧС и лесничества, также подключилось и местное население. В 20.01 спасатели обнаружили пропавшего мальчика, в медицинской помощи он не нуждался.

Нередко в лес люди одеваются так, словно собираются там партизанить. Камуфляж надежно скрывает человека, что значительно осложняет его поиски, если сил сообщить о себе уже не осталось. Конечно, одежда должна быть плотной, но лучше яркой. Не помешает красная кепка, косынка или любой заметный предмет.

Перед выходом в лесной массив нужно изучить карту местности. Если вы идете компанией, можно использовать свисток. Его звук слышен за 2-3 км. Собираясь в лес, обращайте внимание на погодные условия. В пасмурную погоду поход лучше отложить.

Если поход за грибами-ягодами — дело решенное, соблюдайте следующие рекомендации:

— не отправляйтесь в одиночку;

— изучите основные правила ориентирования в лесу;

— сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились;

— надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь;

— возьмите с собой телефон, воду, лекарства, нож, спички.

Прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на солнце. Запомните, с какой стороны оно расположено. Если справа, то при выходе в том же направлении нужно, чтобы оно оказалось слева.

Заблудившись в лесу, первое, что необходимо, — сориентироваться на местности, определить, где можно найти воду и огонь, чтобы защититься от холода и организовать ночлег. Если есть с собой «мобильник», нужно набрать номер службы спасения и сообщить, из какого населенного пункта и района вошли в лес. Важно также описать, что видите вокруг себя. Если оказались в лесу без телефона, а свое местонахождение не можете определить даже приблизительно, остановитесь и успокойтесь. Главное для вас — выйти к людям. Поэтому важными ориентирами будут линии электропередач, просеки и тропинки. Обнаружив их, идите вдоль них. Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вниз по течению. Прислушивайтесь: шум трактора слышно за 3-4 км, лай собаки — за 2-3 км, идущий поезд — за 10 км. Идите на звук.

Не следует выбираться из лесу ночью. Начинает темнеть — лучше займитесь обустройством места для ночлега. Для этого подойдет яма от вывороченного с корнем дерева. Из веток сделайте убежище наподобие шалаша и подстилку из подручных материалов. Кстати, о борьбе с холодом. Лист газеты, засунутый под одежду, уменьшит теплоотдачу вдвое. Такой же эффект дает и листва. Организуя ночлег, позаботьтесь, чтобы ищущие вас не прошли мимо — повесьте на кусты кепку, носовой платок или лист бумаги, обломайте ветки, чтобы привлечь внимание.

Марина Агеева, старший инспектор ГПиВО Горецкого РОЧС