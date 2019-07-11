Горецкий РОЧС проверил “Горкилен”

Источник материала: Горецкий вестник

Горецкий РОЧС в соответствии с пунктом 342 плана выборочных проверок на I полугодие 2019 г. в Могилевской области провел выборочную проверку ОАО «Горкилен», расположенного по адресу: г. Горки ул. Черникова, 8 (директор — Евтихович В. Н.).

Установлено, что в соответствии со ст. 14 и ст.17 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. «О пожарной безопасности» руководителем предприятия принимаются определенные меры по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных объектах.

Организована система обучения требованиям пожарной безопасности штата. На предприятии имеется работник, прошедший повышение квалификации по направлению «Обеспечение пожарной безопасности», которым в свою очередь проводится обучение на предприятии по программам пожарно-технического минимума. Проводится модернизация системы пожарной сигнализации в здании общежития, расположенном в Горках по улице Калинина, 53.

На предприятии созданы внештатные пожарные формирования (добровольная пожарная дружина и пожарно-техническая комиссия). Организована их работа.

Вместе с тем на объекте имеется ряд нарушений действующих требований пожарной безопасности. Так, автоматическая установка пожаротушения в производственном корпусе с цехом мочки находится в неисправном и неработоспособном состоянии. Мероприятие по ее ремонту предлагаются органами государственного пожарного надзора с 2007 года. Наряду с этим, в соответствии с актом технического освидетельствования системы пожарной сигнализации, имеющейся на складе арочных конструкций для хранения сельхозтехники, данная система рекомендована к списанию в связи с наличием утечки по изоляции сводного кабеля, устаревшего ПКП-4 и разрушений датчиков системы ИП-105. При проведении выборочной проверки в связи с вышеизложенным данная система не обслуживалась организацией имеющей лицензию на данный вид работ. Причинами, приведшими к состоянию списания автоматической пожарной сигнализации, явились не своевременное качественное ее освидетельствования в период ее эксплуатации, целью которой является в том числе определение технической возможности ее использования и принятия своевременного решения о проведении капитального ремонта системы с целью восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ее ресурса, при выработке ресурса системой, что выявляется в ходе ее технического освидетельствования в установленном порядке.

В ходе проверки выявлено, что противопожарный режим в производственном корпусе находится не на должном уровне. Данный вывод обусловлен фактом устройства «курилки» в одном из помещений корпуса. Имеет место на предприятии и отделка путей эвакуации материалами с неподтвержденными показателями пожарной опасности. Это отражает инертное отношение руководства и должностных лиц предприятия к вопросу безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара.

Не в полной мере определены категории зданий и помещений на предприятии по взрывопожарной опасности. Это не позволяет обеспечить их эксплуатацию на должном противопожарном уровне, отразить те или иные противопожарные мероприятия в общей объектовой инструкции исходя из категорий зданий, помещений, а также предусмотреть организационные и инженерно-технические мероприятия по пожарной безопасности в планах экономического и социального развития предприятия. Указанное нарушение, в том числе и привело к хранению в помещениях семенного склада материальных ценностей, а также макулатуры, пластиковых отходов при этом данное здание не оборудовано установками пожарной автоматики. По результатам выборочной проверки к административной ответственности привлечен исполняющий обязанности директора ОАО «Горкилен» — главный инженер предприятия Холюков А. В.

Также в целях устранения выявленных в ходе выборочной проверки нарушений в адрес ОАО «Горкилен» направлено предписание.

Дмитрий Козлов, первый заместитель начальника Горецкого РОЧС