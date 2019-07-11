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Фонтан на Советской начнут тестировать на следующей неделе, а запустить планируют 28 июля

12.07.2019 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На днях промелькнула информация, что состоялось тестирование нового фонтана на улице Советской. 

Фонтан на Советской начнут тестировать на следующей неделе, а запустить планируют 28 июля

– На самом деле, это была промывка системы, – объяснил Zarya.by главный инженер ООО «Продом» Олег Филиппов. – Она необходима для того, чтобы приступить к наладке оборудования. В системе может быть мусор, песок, грязь; поэтому мы ее заполнили водой, включили насосы, прогнали воду через фильтры. После этого накрутили форсунки и еще раз запустили систему. А само тестирование состоится на следующей неделе. 

В настоящее время, по словам Олега Витальевича, работы подходят к концу: завершается благоустройство территории, зашивается кровельный парапет, вывозится строительный городок. В целом никаких серьезных трудностей в возведении нового объекта не возникало. 

– Оборудование закуплено хорошее, соответствующее мировым стандартам, – поясняет Олег Филиппов. – Вся вода будет чистой и прозрачной, ведь она пройдет необходимую химводоочистку. Данное сооружение уникальное: в Бресте таких аналогов нет, а в Беларуси насчитывается всего несколько штук. Интерактивный фонтан создаст праздничную атмосферу и порадует всех брестчан и гостей города игрой света, звука и воды. 

Фонтан на Советской начнут тестировать на следующей неделе, а запустить планируют 28 июля

Кстати, до сдачи фонтана на Советской в эксплуатацию осталось совсем немного времени. Планируется, что это произойдет к празднованию 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. По сути, горожане получат прекрасный подарок накануне 1000-летнего юбилея Бреста.

Более того, со временем фонтан может быть доработан: возможно, появится примыкающая к его чаше карта старинного Бреста, предусмотренная проектом. 

Однако уже сейчас можно сказать, что в центре города «прописался» новый объект, который не оставит равнодушным ни одного прохожего.

Фонтан на Советской начнут тестировать на следующей неделе, а запустить планируют 28 июля

Фонтан на Советской начнут тестировать на следующей неделе, а запустить планируют 28 июля

Фонтан на Советской начнут тестировать на следующей неделе, а запустить планируют 28 июля

Фонтан на Советской начнут тестировать на следующей неделе, а запустить планируют 28 июля

Фонтан на Советской начнут тестировать на следующей неделе, а запустить планируют 28 июля

Фонтан на Советской начнут тестировать на следующей неделе, а запустить планируют 28 июля

 
Теги: Брест
 
 
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  На днях промелькнула информация, что состоялось тестирование нового фонтана на улице Советской. – На самом деле, это была промывка системы, – объяснил Zarya.by...
 
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