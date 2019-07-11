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Поляки задержали автомобиль, стены которого были "оштукатурены" сигаретами
12.07.2019 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Официальная информация с польской стороны по недавней попытке провоза сигарет в пункте пропуска "Домачево" - "Славатыче".
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Официальная информация с польской стороны по недавней попытке провоза сигарет в пункте пропуска "Домачево" - "Славатыче". Гражданин Беларуси хотел провезти 11...
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