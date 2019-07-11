Источник материала: Виртуальный Брест

Официальная информация с польской стороны по недавней попытке провоза сигарет в пункте пропуска "Домачево" - "Славатыче".







Гражданин Беларуси хотел провезти 11 207 пачек сигарет стоимостью 15 тысяч долларов. Это самая большая контрабанда, выявленная в этом году в Славатычах, и одна из крупнейших в Люблинском воеводстве, когда речь идет об использовании грузовых автомобилей.







Важный факт - водитель не признал себя виновным. Он утверждал,что автомобиль был куплен месяц назад в Беларуси, и он просто не знал, что в нем были спрятаны сигареты.





