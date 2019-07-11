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Поляки задержали автомобиль, стены которого были "оштукатурены" сигаретами

12.07.2019 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Официальная информация с польской стороны по недавней попытке провоза сигарет в пункте пропуска "Домачево" - "Славатыче". 

Поляки задержали автомобиль, стены которого были "оштукатурены" сигаретами


Гражданин Беларуси хотел провезти 11 207 пачек сигарет стоимостью 15 тысяч долларов. Это самая большая контрабанда, выявленная в этом году в Славатычах, и одна из крупнейших в Люблинском воеводстве, когда речь идет об использовании грузовых автомобилей.

Поляки задержали автомобиль, стены которого были "оштукатурены" сигаретами


Важный факт - водитель не признал себя виновным. Он утверждал,что автомобиль был куплен месяц назад в Беларуси, и он просто не знал, что в нем были спрятаны сигареты.

Поляки задержали автомобиль, стены которого были "оштукатурены" сигаретами
 Поляки задержали автомобиль, стены которого были "оштукатурены" сигаретами

 
 
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  Официальная информация с польской стороны по недавней попытке провоза сигарет в пункте пропуска "Домачево" - "Славатыче". Гражданин Беларуси хотел провезти 11...
 
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