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Житель Брестской области обвиняется в незаконном перемещении через границу психотропов

12.07.2019 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Минским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Кобринского района, обвиняемого в незаконном обороте психотропов, в том числе в перемещении их через Государственную границу Республики Беларусь.

Житель Брестской области обвиняется в незаконном перемещении через границу психотропов

Расследованием установлено, что ранее судимый за кражи обвиняемый являлся участником организованной группы, занимавшейся сбытом особо опасных психотропных веществ бесконтактным способом на территории Российской Федерации.

В апреле 2019 года мужчина на попутном транспорте пересек границу, чтобы на территории Республики Беларусь сбыть не менее 444,8 грамма особо опасного психотропного вещества альфа-РVР. 

На автобусной остановке в поселке Привольный Минского района он был задержан оперативными сотрудниками. В ходе личного обыска из его рюкзака правоохранителями были изъяты 287 полимерных пакетов и 51 сверток из фольги с альфа-РVР.

Действия обвиняемого квалифицированы как незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь особо опасных психотропных веществ, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь), и незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ, совершенные организованной группой (ч. 4 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Мера пресечения в отношении обвиняемого не изменялась, он находится под стражей.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
 
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