Житель Брестской области обвиняется в незаконном перемещении через границу психотропов

Источник материала: Виртуальный Брест

Минским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Кобринского района, обвиняемого в незаконном обороте психотропов, в том числе в перемещении их через Государственную границу Республики Беларусь.





Расследованием установлено, что ранее судимый за кражи обвиняемый являлся участником организованной группы, занимавшейся сбытом особо опасных психотропных веществ бесконтактным способом на территории Российской Федерации.

В апреле 2019 года мужчина на попутном транспорте пересек границу, чтобы на территории Республики Беларусь сбыть не менее 444,8 грамма особо опасного психотропного вещества альфа-РVР.

На автобусной остановке в поселке Привольный Минского района он был задержан оперативными сотрудниками. В ходе личного обыска из его рюкзака правоохранителями были изъяты 287 полимерных пакетов и 51 сверток из фольги с альфа-РVР.

Действия обвиняемого квалифицированы как незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь особо опасных психотропных веществ, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь), и незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ, совершенные организованной группой (ч. 4 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Мера пресечения в отношении обвиняемого не изменялась, он находится под стражей.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.