Опель с прицепом, полным цемента, перевернулся под Брестом

Источник материала: Виртуальный Брест

По информации очевидцев, в Брестском районе, д. Вулька-Заставская сегодня, 12 июля 2019 года произошло ДТП при повороте на посёлок Мухавец.





Опель Астра с прицепом перевернулась в кювет. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание.





Мужчина выбрался самостоятельно.























