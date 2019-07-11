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Опель с прицепом, полным цемента, перевернулся под Брестом
12.07.2019 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По информации очевидцев, в Брестском районе, д. Вулька-Заставская сегодня, 12 июля 2019 года произошло ДТП при повороте на посёлок Мухавец.
Опель Астра с прицепом перевернулась в кювет. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание.
Мужчина выбрался самостоятельно.
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