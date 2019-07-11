Источник материала: Виртуальный Брест

В работе Twitter произошел глобальный сбой. Причины пока неизвестны, но проблемы с доступом испытывают пользователи соцсети во всем мире. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.





Карта сбоев

Пользователи чаще всего жалуются на неполадки с самим сайтом (87%), а также на проблемы со входом (13%). Как свидетельствует статус Twitter , в компании знают о проблеме и изучают пути ее решения.

В прошлый раз сбои наблюдались 22 и 26 мая, а также 20 апреля.