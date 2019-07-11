Возле Дворца независимости готовят площадку под посольство Китая. Это будет комплекс зданий

Источник материала: Tut.by

В районе Дворца независимости начинается подготовка площадки под посольство Китая, сообщили подписчики телеграм-канала «Минск: какие люди — такой и город». Как стало известно REALTY.TUT.BY, это будет целый комплекс зданий, который разместится на земельном участке в полтора гектара, арендованном за один доллар в год на 70 лет.





В 2010 году Беларусь и Китай договорились предоставить друг другу земельные участки в долгосрочную аренду для строительства диппредставительств. Так, белорусская сторона получила в аренду земельный участок в Пекине площадью около 0,5 га, на котором уже размещено здание посольства, а китайская сторона — земельный участок площадью 1,5 га в Минске. Он находится между торговым центром «Замок» и посольствами Казахстана и Туркменистана.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





Здесь построят целый комплекс зданий, который в числе прочего будет включать в себя квартиры сотрудников посольства и вспомогательные строения.

Как рассказал REALTY.TUT.BY источник, знакомый с ходом реализации проекта, предпроектные проработки будущего объекта уже согласованы с властями.

— Разработан проект А (архитектурный) и в стадии разработки проект С (строительный). Параллельно на площадке устанавливают строительное ограждение. Сроки строительства будут поняты после прохождения экспертизы, — говорит источник.

Отметим, что эта земля передана посольству Китая в аренду за один доллар в год на 70 лет — с осени 2018 года по осень 2088 года.

В посольство Китая направлен запрос.













Отметим, что район Дворца независимости постепенно обрастает новыми строениями. Так, недавно рядом открылось новое здание Верховного суда, скоро заработает торговый центр Palazzo, а также откроется крытый манеж для катания на беговых лыжах. В том же районе Лукашенко недавно предложил построить и посольство Узбекистана.