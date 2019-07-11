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14 июля стартует чемпионат района по футболу
12.07.2019 14:26 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Завтра, 14 июля, будет дан старт очередному розыгрышу чемпионата района по футболу. Турнир пройдёт в два круга. Участие в нём примут шесть коллективов. В первом туре пройдут матчи «Нива» – «Беловежский», «Высокое» – «Волчин», «Агро-Пелище» – «Долбизно».
Сергей ОЛЕЩЕНЯ.
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Завтра, 14 июля, будет дан старт очередному розыгрышу чемпионата района по футболу. Турнир пройдёт в Сообщение 14 июля стартует чемпионат района по футболу появились...
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