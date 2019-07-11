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Афиша Каменецкого района: куда пойти на выходные?
12.07.2019 13:55 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
13 июля (суббота)
Сельский центр социальных услуг в Бабичах – День деревни, начало в 12.00.
Видомлянский СДК – детская дискотека, начало в 19.30;
КаменюкскийСЦРиК – молодежная дискотека, начало в 22.00;
Новоселковский СДК – детская дискотека, начало в 20.00; молодежная дискотека, начало в 22.00;
Омеленецкий СДК – игровая программа «Летние забавушки», начало в 15.00;
ПелищенскийСЦКиД – игровая программа «В гостях у Госпожи Игры», начало в 14.00;
Речицкий СДК – детская игра-эстафета «Дождик-проказник», начало в 17.00;
Ставский СДК – игра-викторина «Хочу все знать», дискотека, начало в 14.00;
Турнянский СДК – викторина «Бабушкины сказки», детская дискотека, начало в 19.00.
Фото Станислава Грицука
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13 июля (суббота) Сельский центр социальных услуг в Бабичах – День деревни, начало в 12.00. Сообщение Афиша Каменецкого района: куда пойти на выходные? появились...
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