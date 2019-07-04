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Уважаемые работники и ветераны налоговых органов!

12.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Налоговые органы выступают гарантом экономической и социальной стабильности нашего общества. Регулярное поступление налогов дает дополнительные возможности для увеличения зарплат бюджетным работникам, пенсий и пособий, способствует повышению уровня и качества жизни населения, привлечению инвестиций в экономику Шарковщинского района.
Благодаря профессионализму, добросовестности и настойчивости в реализации налогового законодательства вы достигаете значительных результатов в своей деятельности.
Пусть верность делу, компетентность, трудолюбие и терпение будут вашими верными спутниками! Здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким! Пусть вас согревает негасимый огонь семейного очага, радует поддержка родных и друзей, приносит удовольствие стабильная и интересная работа!

Председатель Шарковщинского
районного исполнительного
комитета Д. М. Ломако
Председатель Шарковщинского
районного Совета депутатов В. С. Шпец

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