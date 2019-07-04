Уважаемые работники и ветераны налоговых органов!

Источник материала: Клiч Радзiмы

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Налоговые органы выступают гарантом экономической и социальной стабильности нашего общества. Регулярное поступление налогов дает дополнительные возможности для увеличения зарплат бюджетным работникам, пенсий и пособий, способствует повышению уровня и качества жизни населения, привлечению инвестиций в экономику Шарковщинского района.

Благодаря профессионализму, добросовестности и настойчивости в реализации налогового законодательства вы достигаете значительных результатов в своей деятельности.

Пусть верность делу, компетентность, трудолюбие и терпение будут вашими верными спутниками! Здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким! Пусть вас согревает негасимый огонь семейного очага, радует поддержка родных и друзей, приносит удовольствие стабильная и интересная работа!

Председатель Шарковщинского

районного исполнительного

комитета Д. М. Ломако

Председатель Шарковщинского

районного Совета депутатов В. С. Шпец