Глава МВД: борьба с коррупцией будет вестись на всех уровнях

Источник материала: Ежедневник





Принципиальной позицией органов внутренних дел назвал борьбу с коррупцией на всех уровнях министр внутренних дел Юрий Караев.

По словам министра, который выступил на открытии V заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске, эта борьба ведется решительно и последовательно. При этом ни один чиновник, какое бы высокое положение он ни занимал, не может рассчитывать уйти от ответственности, если воспользовался служебным положением в корыстных целях.

«Во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами и при координирующей роли Генеральной прокуратуры Беларуси органами внутренних дел реализуется принцип привлечения к ответственности причастных к коррупции руководителей независимо от их статуса, должности или предыдущих заслуг», — подчеркнул Юрий Караев.

Отметив хорошую динамику и качественную работу МВД в этом направлении, министр вместе с тем обратил внимание участников заседания на необходимость дальнейшего повышения эффективности борьбы с коррупцией за счет использования новых правовых и социальных инструментов. В этой связи МВД во взаимодействии с Генеральной прокуратурой будут активно продвигать прогрессивные и востребованные инициативы в национальное антикоррупционное законодательство, заявил Караев.