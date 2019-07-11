Источник материала: Новости Волковыска

Школа социального предпринимательства приглашает представителей СМИ на медиа-завтрак в рамках проекта GOOD IMPAKT.

На медиа-завтраке будет возможность познакомиться с опытом работы гродненских социальных предприятии и примерами социальных предприятий в других городах Беларуси + приятный бонус кофе и бельгийские вафли.

Школа социального предпринимательства "Good Impact" - это проект по обучению социальных предпринимателей. Программа курса построена на международной методике, адаптированной к белорусским условиям. В качестве экспертов выступают белорусские и международные специалисты.

Двадцать участников Школы пройдут курс обучения основ социального предпринимательства (разработка концепции создания социального предприятия, создание бизнес-плана, планирование маркетинговой стратегии и т.д.), познакомятся с опытом работы успешных социальных предпринимателей, получат менторскую поддержку.

Участники, успешно прошедшие обучение, бизнес-идеи которых будут предполагать наибольший социальный эффект, получат финансовую поддержку для старта своего бизнеса.

Курс начнется в сентябре и завершиться в июне следующего года.

Более подробно о проекте:

http://good-impact.tilda.ws

Регистрация на медиа-завтрак по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1LqKWM6IF0HAOGJdWMVklmfz4uRVI0LEZUtBkmXv89Ng/edit

Будем рады ответить на ваши вопросы по телефону: +375 33 634 10 41.

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