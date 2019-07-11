Школа социального предпринимательства приглашает представителей СМИ на медиа-завтрак в рамках проекта GOOD IMPAKT.
На медиа-завтраке будет возможность познакомиться с опытом работы гродненских социальных предприятии и примерами социальных предприятий в других городах Беларуси + приятный бонус кофе и бельгийские вафли.
Школа социального предпринимательства "Good Impact" - это проект по обучению социальных предпринимателей. Программа курса построена на международной методике, адаптированной к белорусским условиям. В качестве экспертов выступают белорусские и международные специалисты.
Двадцать участников Школы пройдут курс обучения основ социального предпринимательства (разработка концепции создания социального предприятия, создание бизнес-плана, планирование маркетинговой стратегии и т.д.), познакомятся с опытом работы успешных социальных предпринимателей, получат менторскую поддержку.
Участники, успешно прошедшие обучение, бизнес-идеи которых будут предполагать наибольший социальный эффект, получат финансовую поддержку для старта своего бизнеса.
Курс начнется в сентябре и завершиться в июне следующего года.
Более подробно о проекте:
Регистрация на медиа-завтрак по ссылке:
Будем рады ответить на ваши вопросы по телефону: +375 33 634 10 41.