Большой список YouTube-каналов, которые помогут прокачать английский

В процессе изучения английского все средства хороши. А в том, чтобы наловчиться воспринимать речь хотя бы на слух, особенно помогают ролики, записанные носителями языка. Онлайн-журнал vc.ru опубликовал подборку YouTube каналов, мимо который нельзя пройти на пути к пониманию зарубежных фильмов в оригинальной озвучке. Делимся:
Подучить язык
— AJ Hoge. Контент: От базовых слов до размышлений о важности языка тела в общении.
— EngVid. Контент: Разные преподаватели и тематики, постоянное обновление, бездонный ресурс. На сайте удобная навигация: можно найти очень узкую тему по интересам.
— Philochko. Контент: Годный канал от афроамериканца из Нью-Йорка. В последние пару лет стало хуже, но фильтр «сначала старые» решает проблему. Подойдет, если хотите узнать язык черных кварталов.
— d0mics. Контент: Автор рассказывает о жизни и бытовых ситуациях в анимационной форме. Много полезных слов для ежедневного общения и юмора.
— Key & Peele. Контент: Это не канал, это плейлист. Само шоу, правда, закрылось. Джордан Пиил даже получил «Оскар». Великий юмор остаётся на века.
Родина «Вечернего Урганта»
— TheEllenShow. Контент: Легендарная Ellen, пришедшая сюда из стендапа. Оцените несколько эпизодов, чтобы понять, зайдет или нет.
— Jimmy Fallon. Контент: Говорят, Урганта скопировали в основном с Фэллона. Он часто и заразительно смеется над шуточками и историями своих гостей, поэтому если вдруг будет малопонятно, то хотя бы забавно.
— JimmyKimmelLive. Контент: Принцип такой же: харизматичный ведущий, гости, интервью, шутки-прибаутки.
— James Corden. Контент: Late Night Show от британского ведущего, хотя шоу американское. Стоит смотреть всем, у кого фетиш на британское произношение.