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Большой список YouTube-каналов, которые помогут прокачать английский

12.07.2019 14:24 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В процессе изучения английского все средства хороши. А в том, чтобы наловчиться воспринимать речь хотя бы на слух, особенно помогают ролики, записанные носителями языка. Онлайн-журнал vc.ru опубликовал подборку YouTube каналов, мимо который нельзя пройти на пути к пониманию зарубежных фильмов в оригинальной озвучке. Делимся:

Подучить язык

— AJ Hoge. Контент: От базовых слов до размышлений о важности языка тела в общении.

EngVid. Контент: Разные преподаватели и тематики, постоянное обновление, бездонный ресурс. На сайте удобная навигация: можно найти очень узкую тему по интересам.

— Philochko. Контент: Годный канал от афроамериканца из Нью-Йорка. В последние пару лет стало хуже, но фильтр «сначала старые» решает проблему. Подойдет, если хотите узнать язык черных кварталов.

Learn English with Papa Teach MeКонтент: Харизматичный британец, похожий на Стетхема. Интересно, полезно, разнообразно, залипательно.

LikeWhat? Контент: Андеграундный канал от девушки из Калининграда. Уютные лайтовые видео.

Медиа

The Economist.

Forbes.

Rolling Stone.

Vanity Fair.

Wired.

Business Insider.

Кроме конференций TED

— School of Life. Контент: Ребята позиционируют себя как канал, где можно найти «самого себя» і понять место в мире.

Nerdwriter1. Контент: Блог парня, который заморачивается по неочевидным вопросам, ищет на них ответы и рассказывает нам. 

Big Think. Контент: Это чтобы поумнеть.

TED-Ed. Контент: Формат конференций TED все знают, а это у них история про образование. Научпоп, от которого не воротит.

Для тех, кто любит «поржать»

— SaturdayNightLive. Контент: Создатели уже лет 40 угорают над актуальными злободневными темами. Формат — скетчи перед небольшим театриком народа. Мировые звёзды всех мастей прилагаются.

Collegehumor и FunnyorDie. Контент: Примерно то же самое. Только скетчи тут без селебрити.

d0mics. Контент: Автор рассказывает о жизни и бытовых ситуациях в анимационной форме. Много полезных слов для ежедневного общения и юмора.

— Key & Peele. Контент: Это не канал, это плейлист. Само шоу, правда, закрылось. Джордан Пиил даже получил «Оскар». Великий юмор остаётся на века.

Родина «Вечернего Урганта»

TheEllenShow. Контент: Легендарная Ellen, пришедшая сюда из стендапа. Оцените несколько эпизодов, чтобы понять, зайдет или нет.

Jimmy Fallon. Контент: Говорят, Урганта скопировали в основном с Фэллона. Он часто и заразительно смеется над шуточками и историями своих гостей, поэтому если вдруг будет малопонятно, то хотя бы забавно.

JimmyKimmelLive. Контент: Принцип такой же: харизматичный ведущий, гости, интервью, шутки-прибаутки.

James Corden. Контент: Late Night Show от британского ведущего, хотя шоу американское. Стоит смотреть всем, у кого фетиш на британское произношение.

Graham norton full shows и официальный канал на BBC. Контент: Лучшая передача формата. Редакция умудряется совмещать треш с идеальной подготовкой к эфиру и возможностью задавать вопросы.

Stephen Colbert. Контент: Объясняет американскую политику на пальцах.

Наверстать школьную программу

AsapScience.

SciShow.

Serious Science.

SmarterEveryDay.

Crashcourse.

И чуть-чуть еще 

The Verge. Контент: Сайт о технологиях, устройствах, Илонах Масках.

i-D. Контент: Видеожурнал о моде как современном искусстве. Интервью с молодыми перспективными дизайнерами.

VOX. Контент: Канал со множеством рубрик и стилистик.

 
 
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В процессе изучения английского все средства хороши. А в том, чтобы наловчиться воспринимать речь хотя бы на слух, особенно помогают ролики, записанные носителями...
 
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