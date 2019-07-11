Большой список YouTube-каналов, которые помогут прокачать английский

Источник материала: KYKY

В процессе изучения английского все средства хороши. А в том, чтобы наловчиться воспринимать речь хотя бы на слух, особенно помогают ролики, записанные носителями языка. Онлайн-журнал vc.ru опубликовал подборку YouTube каналов, мимо который нельзя пройти на пути к пониманию зарубежных фильмов в оригинальной озвучке. Делимся:

Подучить язык

— AJ Hoge . Контент: От базовых слов до размышлений о важности языка тела в общении.

— EngVid . Контент: Разные преподаватели и тематики, постоянное обновление, бездонный ресурс. На сайте удобная навигация: можно найти очень узкую тему по интересам.

— Philochko . Контент: Годный канал от афроамериканца из Нью-Йорка. В последние пару лет стало хуже, но фильтр «сначала старые» решает проблему. Подойдет, если хотите узнать язык черных кварталов.

— Learn English with Papa Teach Me . Контент: Харизматичный британец, похожий на Стетхема. Интересно, полезно, разнообразно, залипательно.

— LikeWhat? Контент: Андеграундный канал от девушки из Калининграда. Уютные лайтовые видео.

Медиа

— The Economist .

— Forbes .

— Rolling Stone .

— Vanity Fair .

— Wired .

— Business Insider .

Кроме конференций TED

— School of Life . Контент: Ребята позиционируют себя как канал, где можно найти «самого себя» і понять место в мире.

— Nerdwriter1 . Контент: Блог парня, который заморачивается по неочевидным вопросам, ищет на них ответы и рассказывает нам.

— Big Think . Контент: Это чтобы поумнеть.

— TED-Ed . Контент: Формат конференций TED все знают, а это у них история про образование. Научпоп, от которого не воротит.

Для тех, кто любит «поржать»

— SaturdayNightLive . Контент: Создатели уже лет 40 угорают над актуальными злободневными темами. Формат — скетчи перед небольшим театриком народа. Мировые звёзды всех мастей прилагаются.

— Collegehumor и FunnyorDie . Контент: Примерно то же самое. Только скетчи тут без селебрити.

— d0mics . Контент: Автор рассказывает о жизни и бытовых ситуациях в анимационной форме. Много полезных слов для ежедневного общения и юмора.

— Key & Peele . Контент: Это не канал, это плейлист. Само шоу, правда, закрылось. Джордан Пиил даже получил «Оскар». Великий юмор остаётся на века.

Родина «Вечернего Урганта»

— TheEllenShow . Контент: Легендарная Ellen, пришедшая сюда из стендапа. Оцените несколько эпизодов, чтобы понять, зайдет или нет.

— Jimmy Fallon . Контент: Говорят, Урганта скопировали в основном с Фэллона. Он часто и заразительно смеется над шуточками и историями своих гостей, поэтому если вдруг будет малопонятно, то хотя бы забавно.

— JimmyKimmelLive . Контент: Принцип такой же: харизматичный ведущий, гости, интервью, шутки-прибаутки.

— James Corden . Контент: Late Night Show от британского ведущего, хотя шоу американское. Стоит смотреть всем, у кого фетиш на британское произношение.

— Graham norton full shows и официальный канал на BBC. Контент: Лучшая передача формата. Редакция умудряется совмещать треш с идеальной подготовкой к эфиру и возможностью задавать вопросы.

— Stephen Colbert . Контент: Объясняет американскую политику на пальцах.

Наверстать школьную программу

— AsapScience .

— SciShow .

— Serious Science .

— SmarterEveryDay .

— Crashcourse .

И чуть-чуть еще

— The Verge . Контент: Сайт о технологиях, устройствах, Илонах Масках.

— i-D . Контент: Видеожурнал о моде как современном искусстве. Интервью с молодыми перспективными дизайнерами.

— VOX . Контент: Канал со множеством рубрик и стилистик.