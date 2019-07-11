Минский бренд Zen Wear и рэпер Бакей выпустили линейку одежды «низкого художественного уровня»

Источник материала: KYKY

Минский бренд одежды Zen Wear вместе с рэпером Бакеем выпустил коллекцию «НХУ». Объясняем, что это значит.

В апреле мы рассказывали , как беларускому исполнителю Бакею запретили выступать в регионах. Музыкант не растерялся: вместе с брендом Zen Wear он выпустил линейку одежды «НХУ», что расшифровывается как «низкий художественный уровень». А это как раз та причина, по которой ни в одном городе ему не дали гастрольного удовлетворения.

Владелец бренда Максим Ганисевский объяснил концепцию новой линейки: «Создавая нашу коллекцию, мы хотели показать, что отличаться – это нормально. Это круто! Там, где одни видят низкий художественный уровень, мы видим возможность для творчества».