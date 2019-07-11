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Минский бренд Zen Wear и рэпер Бакей выпустили линейку одежды «низкого художественного уровня»

12.07.2019 13:13 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минский бренд одежды Zen Wear вместе с рэпером Бакеем выпустил коллекцию «НХУ». Объясняем, что это значит.

В апреле мы рассказывали, как беларускому исполнителю Бакею запретили выступать в регионах. Музыкант не растерялся: вместе с брендом Zen Wear он выпустил линейку одежды «НХУ», что расшифровывается как «низкий художественный уровень». А это как раз та причина, по которой ни в одном городе ему не дали гастрольного удовлетворения.

Владелец бренда Максим Ганисевский объяснил концепцию новой линейки: «Создавая нашу коллекцию, мы хотели показать, что отличаться – это нормально. Это круто! Там, где одни видят низкий художественный уровень, мы видим возможность для творчества».

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Минский бренд одежды Zen Wear вместе с рэпером Бакеем выпустил коллекцию «НХУ». Объясняем, что это значит. В апреле мы рассказывали, как беларускому исполнителю...
 
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