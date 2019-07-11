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Минский бренд Zen Wear и рэпер Бакей выпустили линейку одежды «низкого художественного уровня»
Источник материала: KYKY>
Минский бренд одежды Zen Wear вместе с рэпером Бакеем выпустил коллекцию «НХУ». Объясняем, что это значит.
В апреле мы
Владелец бренда Максим Ганисевский объяснил концепцию новой линейки: «Создавая нашу коллекцию, мы хотели показать, что отличаться – это нормально. Это круто! Там, где одни видят низкий художественный уровень, мы видим возможность для творчества».
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