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Трамп "похоронил" Шварценеггера

12.07.2019 14:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трамп заявил о смерти Шварценеггера, когда говорил о рейтингах шоу "Ученик", ведущим и продюсером которого был с 2003 по 2015 годы, позже шоу вел актер.

Президент США Дональд Трамп взбудоражил сеть заявлением о смерти  известного голливудского актера Арнольда Шварценеггера. 

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, слова Трампа, который выступал на саммите о социальных сетях в Белом доме, процитировал корреспондент Yahoo News из Белого дома Хантер Уокер.

«Арнольд  Шварценеггер … Знаете что? Он умер … Я был там», — цитирует журналист Трампа.

На странное заявление, которое сделал Дональд Трамп, сразу же отреагировал 71-летний актер. Шварценеггер сообщил в Twitter о том, что он «еще здесь» и предложил провести сравнение налоговых деклараций.
 
 
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Трамп заявил о смерти Шварценеггера, когда говорил о рейтингах шоу "Ученик", ведущим и продюсером которого был с 2003 по 2015 годы, позже шоу вел актер.
 
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