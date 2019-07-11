Президент США Дональд Трамп взбудоражил сеть заявлением о смерти известного голливудского актера Арнольда Шварценеггера.





НАРОДНАЯ ПРАВДА , слова Трампа, который выступал на саммите о социальных сетях в Белом доме, процитировал корреспондент Yahoo News из Белого дома Хантер Уокер. Как передает, слова Трампа, который выступал на саммите о социальных сетях в Белом доме, процитировал корреспондент Yahoo News из Белого дома





«Арнольд Шварценеггер … Знаете что? Он умер … Я был там», — цитирует журналист Трампа.





На странное заявление, которое сделал Дональд Трамп, сразу же отреагировал 71-летний актер. Шварценеггер сообщил в Twitter о том, что он «еще здесь» и предложил провести сравнение налоговых деклараций.







