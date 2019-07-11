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Трамп "похоронил" Шварценеггера
Источник материала: Партизан
Трамп заявил о смерти Шварценеггера, когда говорил о рейтингах шоу "Ученик", ведущим и продюсером которого был с 2003 по 2015 годы, позже шоу вел актер.
Президент США Дональд Трамп взбудоражил сеть заявлением о смерти известного голливудского актера Арнольда Шварценеггера.
Как передает
«Арнольд Шварценеггер … Знаете что? Он умер … Я был там», — цитирует журналист Трампа.
На странное заявление, которое сделал Дональд Трамп, сразу же отреагировал 71-летний актер. Шварценеггер сообщил в Twitter о том, что он «еще здесь» и предложил провести сравнение налоговых деклараций.
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Трамп заявил о смерти Шварценеггера, когда говорил о рейтингах шоу "Ученик", ведущим и продюсером которого был с 2003 по 2015 годы, позже шоу вел актер.
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