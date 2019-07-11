СК: умершего в Лепеле двухлетнего ребенка задушила мать

В ходе поиска ребенка было выяснено, что женщина указала ложные сведения. При изучении записей камер видеонаблюдения установлено, что в парке женщина находилась одна. В ходе осмотра жилья заявительницы в одной из построек было обнаружено тело мальчика без признаков жизни.





По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство заведомо малолетнего). По подозрению в совершении преступления были задержаны мать ребенка и ее сожитель.





Согласно заключениям экспертиз, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.





Матери ребенка предъявлено обвинение, к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.







