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СК: умершего в Лепеле двухлетнего ребенка задушила мать
Источник материала: Партизан
Как сообщалось ранее, утром 27 мая 2019 года 23-летняя женщина обратилась в милицию и сообщила о том, что ее двухлетний сын пропал в парке.
В ходе поиска ребенка было выяснено, что женщина указала ложные сведения. При изучении записей камер видеонаблюдения установлено, что в парке женщина находилась одна. В ходе осмотра жилья заявительницы в одной из построек было обнаружено тело мальчика без признаков жизни.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство заведомо малолетнего). По подозрению в совершении преступления были задержаны мать ребенка и ее сожитель.
Согласно заключениям экспертиз, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.
Матери ребенка предъявлено обвинение, к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается,
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Как сообщалось ранее, утром 27 мая 2019 года 23-летняя женщина обратилась в милицию и сообщила о том, что ее двухлетний сын пропал в парке.
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