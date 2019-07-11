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СК: умершего в Лепеле двухлетнего ребенка задушила мать

12.07.2019 14:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщалось ранее, утром 27 мая 2019 года 23-летняя женщина обратилась в милицию и сообщила о том, что ее двухлетний сын пропал в парке.

В ходе поиска ребенка было выяснено, что женщина указала ложные сведения. При изучении записей камер видеонаблюдения установлено, что в парке женщина находилась одна. В ходе осмотра жилья заявительницы в одной из построек было обнаружено тело мальчика без признаков жизни.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство заведомо малолетнего). По подозрению в совершении преступления были задержаны мать ребенка и ее сожитель.

Согласно заключениям экспертиз, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.

Матери ребенка предъявлено обвинение, к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.


Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Следственный комитет.
 
 
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Как сообщалось ранее, утром 27 мая 2019 года 23-летняя женщина обратилась в милицию и сообщила о том, что ее двухлетний сын пропал в парке.
 
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