"Хочу это видеть: Лукашенко, встречающий Трампа у трапа с хлебом-солью"









По мнению корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова, входящего в кремлевский пул, встреча Владимира Путина и президента Боливии Эво Моралеса стала событием дня вовсе не благодаря аспектам российско-боливийских отношений.





А потому, что Владимир Путин ответил еще на один вопрос на итоговой пресс-конференции: не собирается ли он отреагировать на предложение встретиться в Минске в расширенном «нормандском формате».





Колесников описывает реакцию президента РФ на вопрос, пересказывает его рассуждения и в конце статьи подводит итог, в котором упоминает и хозяина вероятной переговорной площадки:





"Ведь, судя по всему, встреча и в самом деле состоится, обо всем договорились (впрочем, и сорваться всегда тоже может). В ближайшие дни одобрение этой идеи, очевидно, последует из Вашингтона. А вечером Владимир Путин еще и поговорил с Владимиром Зеленским прямо по телефону.





gazetaby.com И я хочу теперь это видеть: Александр Лукашенко, встречающий у трапа с хлебом-солью Дональда Трампа. Или сильнейший президент Беларуси найдет в себе мужество прислать в аэропорт своего министра иностранных дел?", цитирует Колесникова





сегодня в Париже проходит встреча советников глав государств и правительств "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия, Украина) . Кстати, о том, что встреча в Минске вполне реальна, свидетельствует тот факт, что





Официальный представитель МИД Германии Райнер Бройль ранее заявлял, что встреча советников лидеров стран "нормандского формата" призвана создать предпосылки для проведения возможного саммита.





Правда, неизвестно, пройдет ли он в Минске. Но если Путин с Зеленским остальных об этом попросят, то вполне возможно...