ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ватикане вскрыли могилы немецких принцесс. А там пусто

12.07.2019 14:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На Тевтонском кладбище Ватикана вскрыли две могилы в поисках останков 15-летней Эмануэлы Орланди, пропавшей в 1983 году. Однако в обоих случаях гробы оказались пустыми, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Святого престола Алессандро Джизотти.

Ватикан разрешил вскрыть могилы после того, как в марте 2019 года родственники Орланди получили анонимное письмо о том, что останки девочки могут быть спрятаны в одном из захоронений Тевтонского кладбища возле статуи ангела с книгой.

В могилах, которые вскрыли, были похоронены немецкие принцессы: София фон Гогенлоэ, умершая в 1836 году, и Карлотта Федерика Мекленбургская, которая скончалась на четыре года позже. Однако ни в одном из захоронений не нашли человеческих останков — ни праха принцесс, ни тела Орланди.

Джизотти заявил, что Ватикан намерен изучить документы о работах, которые проводились на кладбище в конце XIX века и в 1960-х годах, чтобы понять, когда из могил могли забрать останки принцесс.


Эмануэла Орланди — дочь сотрудника канцелярии Папы Римского. Она пропала в июне 1983 года по дороге в музыкальную школу. Итальянская пресса, много писавшая про ее исчезновение, подозревала в причастности соратников террориста Мехмета Али Агджа, который в 1981 году совершил покушение на Папу Римского Яна Павла II, и членов итальянской мафии.

Останки Орланди уже искали в чужих могилах. В 2012 году ради этого в одной из римских базилик была вскрыта усыпальница главаря местной преступной группировки Энрико де Педиса, убитого в 1990 году. Полиции поступило сообщение, что в усыпальнице могут находиться также останки Орланди, но там ничего не нашли.

Исчезновение девочки вновь оказалось в центре внимания после того, как в октябре 2018 года на территории апостольской нунциатуры Ватикана в Риме нашли человеческие останки. Выдвигалась версия, что они могут принадлежать Орланди или еще одной пропавшей в 1983 году девочке, Мирелле Грегори (предполагалось, что их дела связаны). 


Анализ ДНК показал, что кости принадлежат мужчине.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Тевтонском кладбище Ватикана вскрыли две могилы в поисках останков 15-летней Эмануэлы Орланди, пропавшей в 1983 году. Однако в обоих случаях гробы оказались...
 
Новости дня
Новости разные
 
Полезный, но жирный. Выбираем между молочным и горьким шоколадом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика