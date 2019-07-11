В Ватикане вскрыли могилы немецких принцесс. А там пусто

Ватикан разрешил вскрыть могилы после того, как в марте 2019 года родственники Орланди получили анонимное письмо о том, что останки девочки могут быть спрятаны в одном из захоронений Тевтонского кладбища возле статуи ангела с книгой.





В могилах, которые вскрыли, были похоронены немецкие принцессы: София фон Гогенлоэ, умершая в 1836 году, и Карлотта Федерика Мекленбургская, которая скончалась на четыре года позже. Однако ни в одном из захоронений не нашли человеческих останков — ни праха принцесс, ни тела Орланди.





Джизотти заявил, что Ватикан намерен изучить документы о работах, которые проводились на кладбище в конце XIX века и в 1960-х годах, чтобы понять, когда из могил могли забрать останки принцесс.









Эмануэла Орланди — дочь сотрудника канцелярии Папы Римского. Она пропала в июне 1983 года по дороге в музыкальную школу. Итальянская пресса, много писавшая про ее исчезновение, подозревала в причастности соратников террориста Мехмета Али Агджа, который в 1981 году совершил покушение на Папу Римского Яна Павла II, и членов итальянской мафии.





Останки Орланди уже искали в чужих могилах. В 2012 году ради этого в одной из римских базилик была вскрыта усыпальница главаря местной преступной группировки Энрико де Педиса, убитого в 1990 году. Полиции поступило сообщение, что в усыпальнице могут находиться также останки Орланди, но там ничего не нашли.





Исчезновение девочки вновь оказалось в центре внимания после того, как в октябре 2018 года на территории апостольской нунциатуры Ватикана в Риме нашли человеческие останки. Выдвигалась версия, что они могут принадлежать Орланди или еще одной пропавшей в 1983 году девочке, Мирелле Грегори (предполагалось, что их дела связаны).









Анализ ДНК показал, что кости принадлежат мужчине.